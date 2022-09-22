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MLB／奪小聯盟最佳球員 台裔卡洛爾還一棒擊沉最強道奇

聯合新聞網／ 綜合報導
卡洛爾滿壘敲出深遠二壘安打，打回三分打點。 美聯社
卡洛爾滿壘敲出深遠二壘安打，打回三分打點。 美聯社

台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）剛獲頒《USA TODAY》年度最佳小聯盟球員獎，在今天面對道奇隊的比賽中馬上有好表現，4局上滿壘掃出清壘的長打，打回3分打點，幫助響尾6：1擊敗全聯盟戰績最好的道奇，取得對戰2連勝。

卡洛爾此戰前2打席都出局，4上1出局滿壘機會再度上場，面對道奇投手梅伊（Dustin May）掃出中外野深遠二壘安打，一口氣清空壘包，獲得3分打點，讓球隊變成5：0領先，可惜後續2次打擊機會，卡洛爾未能再敲安，總計本場比賽5打數1安打。

對於年輕球員的好的表現，響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）表示：「這對年輕球員來說是很棒的經歷。我們的孩子正在成長。」

對於獲頒年度最佳小聯盟球員獎，卡洛爾說：「我對這項榮譽的第一個反應是，這是對我和我的支持者的肯定」「如果沒有背後支持我的資源，無論我多麼努力，都不會處在現在的位置」。

由於卡洛爾今年的打數預計不會達到130次，所以他明年仍然保有資格競爭新人王。本季打擊三圍是.292/.361/.554，敲出3支全壘打，展現強大的長打火力。

梅伊 新人

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