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MLB／和隊友在停車場肢體衝突？阿羅薩雷納：我們處理好了

聯合新聞網／ 綜合報導
狄亞茲（左）和阿羅薩雷納（右）遭爆料在停車場起衝突。 歐新社
狄亞茲（左）和阿羅薩雷納（右）遭爆料在停車場起衝突。 歐新社

光芒球員阿羅薩雷納（Randy Arozarena）和狄亞茲（Yandy Diaz）遭爆料在停車場起衝突，昨日光芒與太空人的比賽兩人皆沒有出賽。阿羅薩雷納今天表示自己和狄亞茲沒有肢體衝突，但確實有些小事情需要解決，兩人的關係其實很好。

最先爆料此起事件的是美國電台記者Zac Blobner，他在推特發文寫道：「多個消息來源向我證實，比賽結束後，阿羅薩雷納和狄亞茲在停車場發生肢體衝突，兩人因意見分歧而必須分開，隔天比賽都沒有上場。」

阿羅薩雷納今日接受訪問，被問到他們的爭吵是棒球或還是私事時，他說，「更多的是個人事務，但就像我說的，結論是我們處理好了」、「我們關係其實很好，今天看到他，我還和他說話、互相打招呼，一切都很好」。

光芒總教練凱許（Kevin Cash）在今日賽前坦承此事件是兩人沒有先發的原因之一，「我不會去確認這件事，也不會否認這件事，我有信心我們已經度過這一切。」

阿羅薩雷納今天被排入先發第5棒，4打數擊出2支安打，狄亞茲則是因為左肩傷勢缺陣。本場比賽光芒2:5不敵太空人，戰績82勝67敗落後外卡第1的藍鳥2場；領先外卡第3的水手0.5場。

太空人 停車場 美國

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