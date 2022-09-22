MLB／皇家連7年無緣季後賽 與在位16年總管分道揚鑣
皇家隊老闆雪曼（John Sherman）今天宣布將開除球隊總管莫爾（Dayton Moore），由皮科洛（J.J. Picollo）接任這項職務。
莫爾2006年起擔任皇家總管，總共長達16年。經歷過一段重建期後，曾在2014、2015連兩年闖進世界大賽，並且在2015拿下世界大冠軍。奪冠之後，小市場的皇家再度進入重建，荷斯莫（Eric Hosmer）、肯恩（Lorenzo Cain）、穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）等明星球員相繼離隊，皇家也在2018年和2019年分別輸掉103場和104場。
2019年雪曼收購皇家，經過多年的重建後，新秀小威特（Bobby Witt Jr.）以及其他百大新秀逐漸成長，原先以為今年是皇家準備收割的一年，沒想到卻以20勝41負的戰績開局，曾一度是全聯盟最差戰績，球隊也確定連續7年無法打進季後賽。
雪曼認為球隊管理層需要新的聲音，才決定將莫爾換掉，他認為皮科洛將帶來新的視角和方法。莫爾對於這位繼任者也給予高度評價：「我在他21歲時就認識他了，他已經準備使用非常創新和有成效的方式，領導棒球營運部門，我很高興他能得到這個機會。」
雪曼認為球隊的戰績和預期的相差很多，對於總教練馬西尼（Mike Matheny）的去留將交給皮科洛決定。馬西尼則表示：「我和皮科洛合作非常愉快，隨著賽季接近尾聲，我們舉行了很多會議，他對球隊的系統和需要做的事情有很好的看法。」
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