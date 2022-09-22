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MLB／波西成為巨人小老闆 預計將加入賈吉搶人大戰
巨人隊今天宣布，已退休的傳奇鐵捕波西（Buster Posey）正式成為巨人的老闆之一，並加入六人董事會參與決策。
波西表示在職業生涯結束後，才打算拿到球隊的部分所有權。他說：「我很高興能提供我的見解，曾經作為巨人的球員，我理解人們的期望。」他也開玩笑地表示：「在我還是一名球員時，曾試圖招募大谷翔平和萊斯特（Jon Lester）到巨人，結果都失敗，看來我的球員遊說技巧還需要一些改進。」
球團主席強森（Greg Johnson）也歡迎這位傳奇球員的加入：「我們不僅能從年輕人的視角中受益，還能讓穿過巨人球衣的球員受益，很榮幸讓他成為球隊董事會的一員。」
本季對於巨人來說是一個失望的賽季，他們72勝77敗和外卡第3的費城人有9.5場勝差，但球隊只剩下13場比賽，幾乎篤定無法進入季後賽。對此強森也提到預計會在自由市場上加強球隊陣容：「我們正在關注游擊手和那個在布朗克斯（洋基）打擊的男人。」暗示人選有很大的機率是道奇透納（Trea Turner）和洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）。
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