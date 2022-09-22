MLB／同意賈吉是MVP但大谷還是最棒 沙胖特製T兩邊都討好

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）與天使隊二刀流大谷翔平的MVP之爭，目前由賈吉占上風，前洋基名投「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）日前力挺大谷，今天卻穿上「賈吉是MVP」的T恤，不料背後暗藏玄機。

賈吉昨天敲出單季第60轟，成為史上第6人，距離美聯紀錄也只差1轟，而今天單場雙安表現，讓他續居美聯打擊率、全壘打、打點三冠王；大谷翔平今天同樣單場雙安，投打累積數據為13勝、防禦率2.43、196K、打擊率2成70、34轟。

兩位球員讓今年美聯MVP獎落誰家充滿話題，沙巴西亞日前曾表示，雖然能看到賈吉穿著洋基球衣達成61轟很不可思議，但大谷翔平依然是前所未見的頂尖球員，「他才是MVP。」

這番言論當然引起洋基球迷的反駁，而沙巴西亞今天上電視節目時，穿上一件T恤，正面寫著：「OK，賈吉是MVP。」不過轉過身來背後卻印著：「但是大谷翔平是地球上最棒的球員。」

照片放上個人推特，照樣又掀起球迷討論，有球迷說：「要哪裡才能買到一件呢？」也有支持賈吉的說：「不，賈吉才是地球上最棒球員。」