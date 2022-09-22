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MLB／費城人史瓦柏打回追平分 40轟稱霸國聯但少賈吉20轟
例行賽只剩最後兩周，費城人、藍鳥隊力保外卡，本季最後一次交手僵持到延長10局下，費城人9棒維爾林（Matt Vierling）揮出再見安打，在主場以4：3保住勝利，逃過本季4次對決全軍覆沒的命運。
藍鳥7月在多倫多對費城人2連戰以4：3、8：2獲勝，昨天在費城首戰又以18：11贏球，兩隊今天打完前7局都未得分，藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）8局上轟出3分砲，一度讓費城人球迷心情沈重。
不過費城人快速反擊，8局下瑞爾穆托（J.T. Realmuto）轟出陽春砲，兩出局後又出現4支安打攻下兩分，國聯全壘打王史瓦伯（Kyle Schwarber）關鍵安打追成3：3平手，雙方9局都未得分、進入延長賽。
延長10局下，費城人在1出局後徵占滿壘，輪到打擊最火燙的維爾林打擊，果然從藍鳥第5任投手辛巴（Adam Cimber）的手中揮出中外野再見安打，幫助費城人終止對戰3連勝。
費城人全場出現12支安打，維爾林5支5，唯一打點就是勝利打點，費城人在國聯外卡仍居第3，還在季後賽安全名單內，前兩席是勇士、教士隊。
小葛雷諾去年48轟奪下美聯全壘打王，MVP票選屈居第2，不敵天使隊日籍球星大谷翔平，今天完成連續兩季30轟紀錄，也是大聯盟本季第16位、美聯第8位達到30轟的球員；藍鳥目前仍是美聯外卡第1，水手、光芒隊暫時安全。
史瓦柏5打數1安打、未開轟，吞下兩次三振，本季40轟仍是國聯榜首，這個產量也是大聯盟第2，不過落後洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）多達20轟。
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