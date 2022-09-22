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MLB／差4K就單季200K 大谷24日再先發挑戰二刀流最高境界

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

天使球星大谷翔平曾在本月10日對戰太空人先發時因右手指起水泡，導致他僅投5局就退場，然而前次先發對水手仍投了7局，教頭尼文（Phil Nevin） 今日宣布大谷將如預期在台灣時間24日對雙城先發，並且強調大谷的手指水泡不是問題。

大谷翔平於本月初面對太空人的比賽先發，當時因右手指起水泡因此提早退場，而上周17日再度先發對決水手時他就曾透漏，傷勢沒有持續惡化，但得先邊訓練邊處理水泡的問題，試著學習共處。而球隊教頭尼文本日受訪談及子弟兵的傷勢問題，也說已無大礙：「大谷上次先發也投了7局，投球絕對沒問題，他持續為下次先發訓練與調整，將按表定時間在後天先發。」

天使將於24日對上美中第三名的雙城，掛帥先的大谷要只差4k就能達成生涯首次單季200K，並要追求本季第14勝累積衛冕MVP本錢。此外，他也正在挑戰成為大聯盟首位達成單季「符合年度規定投球局數和規定打席」的選手，502打席打者翔平早已達標，162局投球局數投手大谷則僅差14局就能寫下歷史。

大谷想挑戰史詩紀錄的慾望也很強烈，在他向教頭強烈要求下從投1休6改為休5，因此未來預計還有3次先發機會，但若提前達標，球團有可能會直接讓投手大谷關機。

太空人

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