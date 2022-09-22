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MLB／賈吉對海盜4支2未開轟 托瑞斯單局雙響率洋基奪90勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
賈吉(左)今日沒開轟，但掃出2支二壘安帶動攻勢，托瑞斯(右)更是單局雙響砲，率領洋基成為本季第5支90勝球隊。 美聯社
賈吉(左)今日沒開轟，但掃出2支二壘安帶動攻勢，托瑞斯(右)更是單局雙響砲，率領洋基成為本季第5支90勝球隊。 美聯社

洋基隊今天繼續在紐約主場對戰海盜隊，「法官」賈吉（Aaron Judge）4打數2安打，球迷期待的本季第61轟並未出爐，但他首局首打席二壘打帶動全隊攻勢，卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）轟出滿貫砲成為致勝一擊，洋基終場14：2大勝。

賈吉昨天對海盜9局下轟出陽春砲，本季第60轟追平「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）1927年紀錄，也是大聯盟史上第6位單季至少60轟球員，再1轟就可追平洋基退役名將馬里斯（Roger Maris）1961年締造的美聯單季最多轟紀錄。

賈吉今天稱職扮演開路先鋒，首局面對海盜先發投手康崔拉斯（Roansy Contreras）揮出二壘打，再靠暴投攻占三壘，接著康崔拉斯投出兩次三振、兩次保送，在滿壘時面對卡布雷拉，被轟出右外野403呎滿貫砲種下敗因。

賈吉能否追平美聯紀錄成為全美焦點，他在2局下遭三振，5局再揮出二壘打，接著7局一壘滾地球出局、9局被保送，全場4打數2安打、未有全壘打，本季打擊率3成17、60轟、128分打點都在美聯排名第1。

紅襪隊游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）今天對紅人隊之戰4打數2安打，打擊率3成17和賈吉並列領先。

托瑞斯（Gleyber Torres）火力大爆發，不但單局轟出雙響砲（本季23轟），而且4打數3安打，攻下5分打點。 路透社
托瑞斯（Gleyber Torres）火力大爆發，不但單局轟出雙響砲（本季23轟），而且4打數3安打，攻下5分打點。 路透社

洋基今天出現11支安打，除了卡布雷拉本季第3轟攻下勝利打點，托瑞斯（Gleyber Torres）更是火力大爆發，不但8局下轟出雙響砲（本季23轟），而且4打數3安打，攻下5分打點、跑回4分，幫助洋基在2連戰橫掃海盜。

洋基本季戰績90勝58敗，也是道奇、太空人、大都會、勇士隊後，第5支達到90勝的球隊，明起在主場對紅襪進行4連戰，賈吉追逐全壘打仍是最大賣點。

賈吉 洋基

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