MLB／洋基交易詛咒繼續！前運動家王牌蒙塔斯進傷兵
洋基季中交易到的前運動家王牌蒙塔斯（Frankie Montas），轉隊後表現一直不盡理想，17日先發3.1局後肩膀不適，經核磁共振檢查後，診斷為右肩發炎，被放入傷兵名單中。
蒙塔斯在效力運動家時就曾有過肩膀傷勢，當時是注射可的松來緩解炎症，這次傷情與上次類似，也會採用相同療法。洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）對此仍是樂觀看待，表示蒙塔斯預計停機休息10天，希望能在例行賽最後一場回到場上。
蒙塔斯轉隊後表現一直不如預期，披上洋基戰袍後出賽8場防禦率高達6.35，僅拿下1勝吞了3場敗投，因此此筆交易被球迷狠酸是「葛雷交易案」翻版，如今又進到傷兵名單，更是雪上加霜。
所幸洋基季中交易還是有好消息，從紅雀換來的外野手貝德（Harrison Bader），足底筋膜炎康復，重新回到場上，在今（21）日對上海盜的比賽中，先發第七棒中外野手，4打數中敲出2支安打，貢獻3打點，跑回1分，目前打擊率2成6。
目前洋基戰績89勝59敗，仍是美聯東區龍頭，現正全力爭奪季後賽門票，和第二名的藍鳥有5.5場勝差。
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