MLB／ 撿到賈吉60轟球立刻歸還 球迷：他已為球隊付出太多

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天敲出本季第60轟，追平「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的紀錄，這顆全壘打球的價值預估可達幾十萬美金，撿到的幸運球迷凱勒斯（Michael Kessler）卻二話不說馬上歸還，他說道：「因為賈吉為球隊付出太多。」

賈吉這一轟追平貝比魯斯1927年的單季60轟紀錄，並列隊史第二。當球打出去時全場球迷瘋狂尖叫，在球經過一個彈跳後來到坐在中左外野的凱勒斯手上，他認為可能是自己也有打棒球，擔任過外野手和捕手所以有幸撿到這顆球。

凱勒斯賽後表示非常興奮，他也提及撿到球後馬上就有工作人員來希望他能夠歸還，他也立馬答應，後來他和同行朋友也換得賈吉的簽名球和簽名球棒。

被問到有什麼話想和賈吉說時凱勒斯說：「（希望你）明年繼續回來球隊，你是球隊的核心和靈魂。」此外，也有被問到接到球時怎麼想，他說：「我想還給他，因為賈吉為球隊付出得太多，我只是想盡自己的力量。」

Michael Kessler, a 20-year-old #Yankees fan who decided to come to the game last-minute, on catching Judge’s 60th HR ball. pic.twitter.com/ORvZWqZSiR — Marly Rivera (@MarlyRiveraESPN) 2022年9月21日