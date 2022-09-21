MLB／張育成連3場先發 加入紅襪首次擔任一壘手

中央社／ 洛杉磯20日專電
張育成近期連3場獲得先發機會，不過他今天並未敲安。 美聯社
張育成近期連3場獲得先發機會，不過他今天並未敲安。 美聯社

美國職棒台灣好手張育成上週加盟波士頓紅襪之後，最近連3場比賽獲得先發機會，今天首度擔任一壘手。

紅襪今天客場比賽以5比3擊敗辛辛那提紅人，23歲新秀貝約（Brayan Bello）5局1責失，成為勝利投手。他2局在滿壘無人出局的情況下，用2個三振化解危機、沒失分是獲勝關鍵。

紅襪4棒馬蒂內茲（J.D. Martinez）這場火力旺盛，他先是在3局敲出三壘安打，幫助球隊率先得分；5局紅襪2比1領先下，他追加陽春全壘打，拉大差距。

紅襪這場比賽共有3支全壘打，除了馬蒂內茲，瑞夫史奈德（Rob Refsnyder）、德佛斯（RafaelDevers）分別在4局、9局開轟。

張育成這場比賽擔任第8棒、一壘手，他在14日向紅襪報到之後，17日、18日及今天連續3天都排上先發打線，今天是他來到紅襪之後首次擔任一壘手，前2場擔任游擊手、二壘手。

張育成這場比賽有3次打擊機會，2局上攻占一二壘的局面，原有機會幫球隊建功，但敲出游擊滾地球形成雙殺。另兩次打擊分別是觸身保送、三振；8局第4次打擊機會遭換代打。

張育成本季效力過守護者、海盜、光芒與最近的紅襪，他在加入紅襪之後出賽3場，7個打數有2支安打，包括1支二壘打，本季累計打擊率.219。

張育成 紅襪

延伸閱讀

MLB／張育成單場4度上壘 「紅襪歲月」安打開張

MLB／張育成「很意外紅襪隊會選我」 教頭柯拉對他有印象

MLB／張育成轉戰紅襪 光芒球迷有人不捨也有人不滿意

MLB／張育成3進DFA都有新東家 美媒評紅襪為內野買保險

相關新聞

MLB／賈吉敲第60轟追平貝比魯斯 引爆洋基單局5分逆轉

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天再次開庭，面對海盜隊在9局下轟出一發陽春砲，引爆洋基球場歡呼聲，點燃洋基...

MLB／ 撿到賈吉60轟球立刻歸還 球迷：他已為球隊付出太多

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天敲出本季第60轟，追平「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的紀錄，這顆全壘打球的價值預估可達幾十萬美金，撿到的幸運球迷凱勒斯（Michael Ke

MLB／敲出60轟當下 賈吉氣自己：怎麼不早一點打

敲出單季第60轟的日子，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）回應訪問時露出笑容，雖然球隊贏球，但他更希望自己這一...

MLB／衛冕軍勇士取得季後賽門票 教頭淡定：我們要的更高

今（21）日衛冕軍勇士以3:2擊退國民，比賽結束後不久大都會以7：5逆轉釀酒人，讓勇士以外卡身份確定打入季後戰，有機會挑戰二連霸。 身為衛冕軍勇士對在今日對上成績墊底的國民隊，在四局下勇士捕手達

MLB／洋基交易詛咒繼續！前運動家王牌蒙塔斯進傷兵

洋基季中交易到的前運動家王牌蒙塔斯（Frankie Montas），轉隊後表現一直不盡理想，17日先發3.1局後肩膀不適，經核磁共振檢查後，診斷為右肩發炎，被放入傷兵名單中。 蒙塔斯在效力運動家

MLB／張育成連3場先發 加入紅襪首次擔任一壘手

美國職棒台灣好手張育成上週加盟波士頓紅襪之後，最近連3場比賽獲得先發機會，今天首度擔任一壘手。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。