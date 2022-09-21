聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／賈吉敲第60轟追平貝比魯斯 引爆洋基單局5分逆轉

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
史丹頓（Giancarlo Stanton）敲出再見滿貫轟後與賈吉（Aaron Judge）等人開心慶祝。 路透社
史丹頓（Giancarlo Stanton）敲出再見滿貫轟後與賈吉（Aaron Judge）等人開心慶祝。 路透社

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天再次開庭，面對海盜隊在9局下轟出一發陽春砲，引爆洋基球場歡呼聲，點燃洋基隊單局5分逆轉秀，以9：8擊敗海盜隊，賈吉也以單季60轟追平貝比魯斯（Babe Ruth），距離美聯紀錄也只差1轟。

賈吉今年球季的「轟」狂表現讓他成為年度MVP熱門人選，大家都在關注，什麼時候能夠追平洋基隊前輩馬里斯（Roger Maris）在1961年創下的美聯單季61轟紀錄。

今天面對海盜隊之戰，賈吉前兩打席都敲出滾地球出局，5局下在一壘有人時選到保送，6局下則是在滿壘時遭到三振出局。

洋基隊以4：8落後進入9局下，賈吉作為開局首名打者，馬上敲出一發陽春砲，啟動追分模式，洋基隊在無人出局之下攻占滿壘，史丹頓（Giancarlo Stanton）再一發滿貫砲逆轉戰局，海盜隊後援投手克羅（Wil Crowe）1個人次都沒解決就丟掉5分，吞下敗投。

賈吉這一轟為他在與大谷翔平的MVP之爭中大大加分，成為大聯盟史上第6位單季敲出60轟以上的球員，追平貝比魯斯在1927年的60轟紀錄，再往前則是馬里斯、索沙（Sammy Sosa）、邦茲（Barry Bonds）、麥奎爾（Mark McGwire）的名字。

賈吉 洋基 海盜 史丹頓

延伸閱讀

MLB／既生瑜何生亮 大谷與賈吉的美聯MVP之爭最佳寫照

MLB／賈吉轟破美聯右打紀錄 瑞佐看MVP之爭沒什麼好吵

MLB／賈吉單場雙響砲 距61轟美聯紀錄剩兩支差距

MLB／官網最新模擬票選大谷拉近差距 賈吉仍領跑美聯MVP

相關新聞

MLB／賈吉敲第60轟追平貝比魯斯 引爆洋基單局5分逆轉

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天再次開庭，面對海盜隊在9局下轟出一發陽春砲，引爆洋基球場歡呼聲，點燃洋基...

MLB／ 撿到賈吉60轟球立刻歸還 球迷：他已為球隊付出太多

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天敲出本季第60轟，追平「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的紀錄，這顆全壘打球的價值預估可達幾十萬美金，撿到的幸運球迷凱勒斯（Michael Ke

MLB／敲出60轟當下 賈吉氣自己：怎麼不早一點打

敲出單季第60轟的日子，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）回應訪問時露出笑容，雖然球隊贏球，但他更希望自己這一...

MLB／衛冕軍勇士取得季後賽門票 教頭淡定：我們要的更高

今（21）日衛冕軍勇士以3:2擊退國民，比賽結束後不久大都會以7：5逆轉釀酒人，讓勇士以外卡身份確定打入季後戰，有機會挑戰二連霸。 身為衛冕軍勇士對在今日對上成績墊底的國民隊，在四局下勇士捕手達

MLB／洋基交易詛咒繼續！前運動家王牌蒙塔斯進傷兵

洋基季中交易到的前運動家王牌蒙塔斯（Frankie Montas），轉隊後表現一直不盡理想，17日先發3.1局後肩膀不適，經核磁共振檢查後，診斷為右肩發炎，被放入傷兵名單中。 蒙塔斯在效力運動家

MLB／張育成連3場先發 加入紅襪首次擔任一壘手

美國職棒台灣好手張育成上週加盟波士頓紅襪之後，最近連3場比賽獲得先發機會，今天首度擔任一壘手。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。