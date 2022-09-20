MLB／花大錢補強卻連8年沒季後賽打 老虎找巨人總管救援

老虎隊近年來戰績不佳，和天使一樣連續8年未進季後賽。總管艾維拉（Al Avila）在8月慘遭開除，球團也在今日宣布新人選，確定由年僅36歲的巨人總管哈里斯（Scott Harris）接任。

老虎新任總管哈里斯。 美聯社

老虎今年夏天動作不小，找來明星游擊手貝茲（Javier Báez）、先發投手「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）助陣。前者打擊成績不如預期，後者則曾經因為私人因素消失1個月，連總管都連絡不上他。球隊寄予厚望的兩位狀元麥茲（Casey Mize）、托克森（Spencer Torkelson）兩位表現都還未達到大聯盟水準。種種因素導致球隊戰績56勝91敗，在美聯中區墊底。

羅德里奎茲一度鬧失蹤，前總管艾維拉也找不到他。 美聯社

老虎隊老闆伊利奇（Christopher Ilitch）今天宣布哈里斯為球隊的新任總管。他表示：「斯科特打造一支球隊以及如何在現代比賽中取勝的願景令人印象深刻，有很多球隊高層的經驗能幫助他提升領導力，他是一個與眾不同的創造者、創新者和競爭者。」

哈里斯曾在小熊隊7年，擔任「天才IT總管」艾普斯坦（Theo Epstein）的左右手，幫助球隊打破「山羊魔咒」奪得世界大賽冠軍。哈里斯在巨人擔任總管的3個賽季，巨人取得205勝163敗的戰績，是同期國聯第4高的勝率。

對於加盟老虎哈里斯表示：「我很榮幸有機會成為球隊總管，老虎擁有豐富的歷史和傳統，我迫不及待地想開始為老虎的下個階段工作。我要感謝伊利奇相信我對這個球隊的願景，並在整個面試過程中如此包容。我還要感謝過去三年和我在巨人打拼的夥伴。」