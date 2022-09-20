MLB／大谷翔平未能進季後賽影響MVP票選？ 兩方球迷論戰
天使隊今日以1：9慘敗水手，正式無緣季後賽。儘管陣中兩名球星大谷翔平和楚奧特（Mike Trout）都打出了出色的賽季，還是沒辦法替球隊終止季後賽荒，天使已經連續8年未進季後賽。
The Angels have officially been eliminated from playoff contention. pic.twitter.com/YckoVRUCCh— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2022年9月19日
美國媒體《Fox Sports》在推特上發布此消息，引起大批美國網友的討論，許多網友認為，未進季後賽可能成為大谷翔平無法得到MVP的原因。有球迷表示：「怎麼有人說大谷是MVP，他的球隊甚至無法嗅到季後賽的味道」、「人們認為MVP在這支球隊，真是笑話」。
weird how people can say ohtani is the mvp but his team can’t even sniff the playoffs meanwhile judge is the whole reason the yankees are leading their division— Michael Duehr (@mtduehr) 2022年9月19日
不過也有很多球迷替大谷報不平：「大谷去洋基也能進季後賽，賈吉去天使也會被淘汰」、「棒球迷應該得到更好的待遇，交易鱒魚和大谷，這樣我們就可以在10月份看到他們」、「浪費了兩位名人堂成員」。
Put Ohtani on the Yankees they still win division, put Judge on the Angels they’re still eliminated. Try again sweaty— Ants (@AntsTweeting) 2022年9月19日
5月中旬，天使曾一度勝場比敗場多11場，但不到一個月後現出原形，他們創下歷史最難堪的14連敗，解雇總教練麥登（Joe Maddon）也無法挽回頹勢，離季後賽漸行漸遠。終於在今日比賽後，正式被完全淘汰。連續8年未進季後賽的天使，和同區6年5度分區冠軍的太空人，有極大的反差。
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