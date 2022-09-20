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MLB／大谷翔平未能進季後賽影響MVP票選？ 兩方球迷論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
儘管擁有大谷翔平(左)和楚奧特(右)，天使還是無緣季後賽，不少球迷希望天使別再浪費他們的青春。 美聯社
儘管擁有大谷翔平(左)和楚奧特(右)，天使還是無緣季後賽，不少球迷希望天使別再浪費他們的青春。 美聯社

天使隊今日以1：9慘敗水手，正式無緣季後賽。儘管陣中兩名球星大谷翔平和楚奧特（Mike Trout）都打出了出色的賽季，還是沒辦法替球隊終止季後賽荒，天使已經連續8年未進季後賽。

美國媒體《Fox Sports》在推特上發布此消息，引起大批美國網友的討論，許多網友認為，未進季後賽可能成為大谷翔平無法得到MVP的原因。有球迷表示：「怎麼有人說大谷是MVP，他的球隊甚至無法嗅到季後賽的味道」、「人們認為MVP在這支球隊，真是笑話」。

不過也有很多球迷替大谷報不平：「大谷去洋基也能進季後賽，賈吉去天使也會被淘汰」、「棒球迷應該得到更好的待遇，交易鱒魚和大谷，這樣我們就可以在10月份看到他們」、「浪費了兩位名人堂成員」。

5月中旬，天使曾一度勝場比敗場多11場，但不到一個月後現出原形，他們創下歷史最難堪的14連敗，解雇總教練麥登（Joe Maddon）也無法挽回頹勢，離季後賽漸行漸遠。終於在今日比賽後，正式被完全淘汰。連續8年未進季後賽的天使，和同區6年5度分區冠軍的太空人，有極大的反差。

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