快訊

高虹安博士論文有沒有授權問題？ 資策會發聲明回應

學測突改英文題型惹議 大考中心喊卡暫緩實施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／被主審毀了完全比賽 美日媒體齊聲為達比修抱屈

聯合新聞網／ 綜合報導
達比修有連3顆好球被判成壞球，打者獲得保送上壘。 美聯社
達比修有連3顆好球被判成壞球，打者獲得保送上壘。 美聯社

教士日籍強投「混血王子」達比修有昨天面對響尾的比賽擔任先發，前4局沒有被任何打者上壘，直到5局上1出局，他連續投出3顆進入好球帶的球，卻都被主審判定為壞球，打者獲得保送上壘，引發美日媒體不滿，認為達比修的完全比賽被毀掉了。

達比修昨天主投6局0失分，總共投94球，有70顆好球。前4局他沒有讓任何一位打者上壘。比第5局對上馬提 （Ketel Marte）的打席引起爭議，根據大聯盟官網的比賽回顧，這3顆球都進入好球帶內，但卻被判定為壞球。隨後下一名打者也敲出安打，終結無安打比賽的可能性。

達比修有面對馬提連3球進入好球帶，卻被判成壞球。 截自大聯盟官網
達比修有面對馬提連3球進入好球帶，卻被判成壞球。 截自大聯盟官網

根據日本媒體《中日體育》報導，達比修表示：「我不明白完全比賽或無安打比賽是什麼感覺，當時被判保送時我心想，『我的眼睛可能怪怪的』，沒有太介意。」接受《美國電台》採訪時他則說：「我當時覺得，雖然一開始看好像是好球，但之後再想想，果然是壞球啊。」他也表示球隊贏球才是最重要的。

完全比賽和無安打比賽破功，對於達比修已經不是新鮮事了。他效力遊騎兵時期，曾在2013年4月2日面對太空人的比賽中，前8.2局完全比賽，還差一個出局數的情況下，被打者手岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）敲出安打。2014年5月11日對上紅襪，前8.2局無安打，最後也被打者「老爹」歐提茲（David Ortiz）敲出安打。

雖然完全比賽再度破功，但教士還是順利收下此戰勝利，達比修獲得本季第15勝，成為2007年皮維（Jake Peavy）後，教士首位15勝的教士隊投手。

太空人 日本 美國

相關新聞

MLB／大谷翔平未能進季後賽影響MVP票選？ 兩方球迷論戰

天使隊今日以1：9慘敗水手，正式無緣季後賽。儘管陣中兩名球星大谷翔平和楚奧特（Mike Trout）都打出了出色的賽季，還是沒辦法替球隊終止季後賽荒，天使已經連續8年未進季後賽。 The Ang

MLB／既生瑜何生亮 大谷與賈吉的美聯MVP之爭最佳寫照

美國職棒大聯盟MLB美國聯盟今年的MVP之爭，因天使二刀流球星大谷翔平與洋基重砲「法官」賈吉亮眼表現而成為話題，「既生瑜...

MLB／花大錢補強卻連8年沒季後賽打 老虎找巨人總管救援

老虎隊近年來戰績不佳，和天使一樣連續8年未進季後賽。總管艾維拉（Al Avila）在8月慘遭開除，球團也在今日宣布新人選，確定由年僅36歲的巨人總管哈里斯（Scott Harris）接任。 老虎

MLB／被主審毀了完全比賽 美日媒體齊聲為達比修抱屈

教士日籍強投「混血王子」達比修有昨天面對響尾蛇的比賽擔任先發，前4局沒有被任何打者上壘，直到5局上1出局，他連續投出3顆進入好球帶的球，卻都被主審判定為壞球，打者獲得保送上壘，引發美日媒體不滿，認為達

MLB／繳9.3億奢侈稅換來季後賽門票 大都會成本季最貴球隊

大都會在2020年正式轉賣，從小就是大都會球迷的億萬富豪科恩（Steve Cohen）成為大都會新老闆，在接手球隊後為了冠軍花錢不手軟，本季大都會更一舉超越豪門道奇、洋基，成為大聯盟近33年來，團隊薪

MLB／不再是紐約沒出息的兒子 大都會等6年再晉季後賽

因傷缺陣兩周後歸隊的第一戰，薛則（Max Scherzer）投出無懈可擊的一戰，先發6局未被敲安、送出9次三振，幫助大都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。