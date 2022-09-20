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MLB／繳9.3億奢侈稅換來季後賽門票 大都會成本季最貴球隊

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會是今年團隊薪資最高球隊，不過花錢有收穫，今天確定拿到睽違6年的季後賽門票。 路透社
大都會是今年團隊薪資最高球隊，不過花錢有收穫，今天確定拿到睽違6年的季後賽門票。 路透社

大都會在2020年正式轉賣，從小就是大都會球迷的億萬富豪科恩（Steve Cohen）成為大都會新老闆，在接手球隊後為了冠軍花錢不手軟，本季大都會更一舉超越豪門道奇、洋基，成為大聯盟近33年來，團隊薪資最高的球隊。不過花錢還是有收穫，大都會今天擊敗釀酒人後，睽違6年終於重返季後賽！

大都會老闆科恩從小就是大都會球迷。 美聯社
大都會老闆科恩從小就是大都會球迷。 美聯社

大聯盟秘書處表示，大都會本季例行賽球員薪資總和將高達2.739億美元，創下自1989年以來的新紀錄。近兩年薪資最高的道奇，本季團隊薪資2.672億美元，排名第二；排名第三的是洋基隊，團隊薪資2.544億美元。薪資排名第一的大都會，本季預計要繳納2990萬美元（約台幣9.3億）的奢侈稅。

賽揚強投薛則（Max Scherzer）季前以3年1.3億美元加盟，本季薪資4333萬美元創下大聯盟新紀錄。他的薪水只比運動家隊整隊少500萬左右。如果再加上林多（Francisco Lindor）和狄葛隆（Jacob deGrom）的合約，三人今年加起來拿了1.03億美元，有8支球隊的薪資總和低於這個數字。

薛則本季薪資4333萬美元，創下大聯盟新紀錄。 美聯社
薛則本季薪資4333萬美元，創下大聯盟新紀錄。 美聯社

今年賽季結束後，狄葛隆將成為自由球員，以他出色的身手和年紀，合約預計會比薛則還貴，大都會若順利留下他，薪資可望再度創下新紀錄。

狄葛隆本季結束後將成為自由球員。 美聯社
狄葛隆本季結束後將成為自由球員。 美聯社

本季有6隊需要繳納奢侈稅，除了大都會外，還有道奇（2940萬美元）、洋基（940萬美元）、費城人（260萬美元）、紅襪（90萬美元）、教士（80萬美元）。

大都會收下季後賽門票後，目前94勝55敗仍排國聯東區排名第一，但領先第二名的勇士只有1場勝差，能否奪下分區冠軍仍未定。大都會上次奪冠要追朔到1986年，上一次打進世界大賽則是2015年，該年以1:4不敵皇家。

薪資 薪水 東區

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