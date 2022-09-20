MLB／怎麼輸？太空人美西稱霸 近6年5度封王

沒有球隊擋得下太空人隊的升空，今天以4：0擊敗光芒隊後，確定在美聯西區完成二連霸，近6年5度分區封王，直通美聯分區系列賽且握有主場優勢。

太空人此役首局就靠亞土維（Jose Altuve）的陽春砲先馳得點，第6局還是他的安打領路，太空人單局3安打、1保送，艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的安打先掃回1分打點，布萊格曼（Alex Bregman）以二壘打再挹注2分。

太空人歡慶分區封王，73歲的老教頭貝克（Dusty Baker）也跟著戴上蛙鏡玩瘋了。 美聯社

太空人成為美聯第一支晉級季後賽的球隊，賽後在休息室開起香檳浴，73歲的老教頭貝克（Dusty Baker）也跟著戴上蛙鏡玩瘋了，被子弟兵噴得滿身濕，受訪時嗨喊：「我愛這群球員，他們熱愛贏球，也總是準備好要贏。」老頑童的畫面超受好評，外界熱讚：「怎能不愛貝克！」

太空人接下來的目標是要鎖定美聯戰績第一，目前魔術數字為M7，自己的勝場或洋基的敗場都能下修數字。

此外，他們目前握有97勝51敗，再3勝就能締造近5季（162場賽季）來第4個百勝賽季，若能在剩餘14場贏得10場則能追平隊史最佳的107勝。

Slo-mo champagne showers. pic.twitter.com/quABJ3NWqK — Houston Astros (@astros) 2022年9月20日