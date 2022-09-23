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MLB／今日戰績表 洋基唐納森再見安擊敗紅襪取得季後賽門票

聯合新聞網／ 整理
洋基10局下藉由唐納森再見安打擊敗紅襪，取得季後賽門票。 法新社
洋基10局下藉由唐納森再見安打擊敗紅襪，取得季後賽門票。 法新社

MLB今日戰績表

天使 3：5 遊騎兵

雙城 1：4 皇家

巨人 3：0 洛磯

水手 9：5 運動家

紅雀 5：4 教士

小熊 3：2 海盜

釀酒人 5：1 紅人

藍鳥 5：10 光芒

太空人 0：2 金鶯

勇士 0：1 費城人

紅襪 4：5(10局) 洋基

守護者 4：2 白襪

響尾 2：3 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:35 小熊 vs. 海盜

06:40 釀酒人 vs. 紅人

06:40 國民 vs. 馬林魚

07:05 勇士 vs. 費城人

07:05 紅襪 vs. 洋基(緯來體育台)

07:05 太空人 vs. 金鶯

07:10 藍鳥 vs. 光芒

08:05 守護者 vs. 遊騎兵

08:10 天使 vs. 雙城

08:10 老虎 vs. 白襪

08:10 教士 vs. 洛磯

08:10 水手 vs. 皇家

09:40 大都會 vs. 運動家

09:40 巨人 vs. 響尾蛇

10:10 紅雀 vs. 道奇(華視、緯來體育台)

球隊戰績表

太空人 體育

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