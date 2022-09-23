MLB／今日戰績表 洋基唐納森再見安擊敗紅襪取得季後賽門票

紅雀3A的23歲小將培瑞茲（Delvin Perez）今天在面對勇士3A的比賽中，擊出一個左外野平凡的飛球遭到接殺。結果他以為這是一支全壘打，不僅做出「確信步」，還將棒子狠狠的甩到一邊去。 培瑞

2022-09-23 16:03