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MLB／今日戰績表 洋基大開殺戒大勝海盜可惜賈吉未開轟

聯合新聞網／ 整理
洋基今天大開殺戒大勝海盜，賈吉貢獻兩支安打，可惜今天並未開轟。 路透
洋基今天大開殺戒大勝海盜，賈吉貢獻兩支安打，可惜今天並未開轟。 路透

MLB今日戰績表

國民 3：2 勇士

大都會 0：6 釀酒人

紅襪 1：5 紅人

小熊 4：3 馬林魚

太空人 5：2 光芒

藍鳥 3：4 費城人

老虎 1：8 金鶯

海盜 2：14 洋基

天使 2：7 遊騎兵

守護者 8：2 白襪

雙城 2：5 皇家

巨人 6：1 洛磯

水手 1：2 運動家

紅雀 0：1 教士

響尾 6：1 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:05 天使 vs. 遊騎兵

02:10 雙城 vs. 皇家

03:10 巨人 vs. 洛磯

03:37 水手 vs. 運動家

04:10 紅雀 vs. 教士

06:35 小熊 vs. 海盜

06:40 釀酒人 vs. 紅人

06:40 藍鳥 vs. 光芒

07:05 太空人 vs. 金鶯

07:15 勇士 vs. 費城人

07:15 紅襪 vs. 洋基(緯來體育台、愛爾達體育1台)

08:10 守護者 vs. 白襪

10:10 響尾蛇 vs. 道奇

球隊戰績表

體育 太空人

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