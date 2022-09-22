MLB／今日戰績表 洋基大開殺戒大勝海盜可惜賈吉未開轟

光芒球員阿羅薩雷納（Randy Arozarena）和狄亞茲（Yandy Diaz）遭爆料在停車場起衝突，昨日光芒與太空人的比賽兩人皆沒有出賽。阿羅薩雷納今天表示自己和狄亞茲沒有肢體衝突，但確實有些小

2022-09-22 15:23