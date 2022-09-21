MLB／今日戰績表 衛冕軍勇士藉由打敗國民取得季後賽門票

今（21）日衛冕軍勇士以3:2擊退國民，比賽結束後不久大都會以7：5逆轉釀酒人，讓勇士以外卡身份確定打入季後戰，有機會挑戰二連霸。 身為衛冕軍勇士對在今日對上成績墊底的國民隊，在四局下勇士捕手達

2022-09-21 18:04