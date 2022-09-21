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MLB／今日戰績表 衛冕軍勇士藉由打敗國民取得季後賽門票

聯合新聞網／ 整理
勇士隊史旺森擊出全壘打助隊打敗國民，並取得季後賽門票。 擷圖自推特
勇士隊史旺森擊出全壘打助隊打敗國民，並取得季後賽門票。 擷圖自推特

MLB今日戰績表

響尾 5：6 道奇

響尾蛇 5：2 道奇(雙重戰)

紅襪 5：3 紅人

小熊 2：1 馬林魚

太空人 5：0 光芒

藍鳥 18：11 費城人

老虎 3：2 金鶯

海盜 8：9 洋基

國民 2：3 勇士

大都會 7：5 釀酒人

天使 5：2 遊騎兵

守護者 10：7(11局) 白襪

雙城 4：5 皇家

巨人 6：3 洛磯

水手 1：4 運動家

紅雀 0：5 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:20 國民 vs. 勇士

02:10 大都會 vs. 釀酒人

06:40 紅襪 vs. 紅人

06:40 小熊 vs. 馬林魚

06:40 太空人 vs. 光芒

06:45 藍鳥 vs. 費城人

07:05 老虎 vs. 金鶯

07:05 海盜 vs. 洋基

08:05 天使 vs. 遊騎兵

08:10 守護者 vs. 白襪

08:10 雙城 vs. 皇家

08:40 巨人 vs. 洛磯

09:40 水手 vs. 運動家

09:40 紅雀 vs. 教士(緯來體育台、愛爾達體育1台)

10:10 響尾蛇 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人 體育

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