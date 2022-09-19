MLB／全隊被觸身球砸超過百次 阿隆索遭球吻大都會清空板凳

聯合新聞網／ 綜合報導
阿隆索（Pete Alonso）。 路透社
阿隆索（Pete Alonso）。 路透社

大都會本日面對海盜的比賽，1局下大都會明星阿隆索（Pete Alonso）就遭到觸身球伺候，而本次觸身也是他在此系列賽第2次遭球吻，阿隆索也忍不住向對方挑釁叫囂，這也導致一開賽就上演板凳清空的戲碼。

此次系列賽的4場比中有高達9次觸身，其中有7次是大都會球員挨砸，這也讓這支紐約勁旅成為本季遭球吻次數最多的球隊，本季大都會已被觸身102次，而大聯盟單季最多被砸的紀錄為105次，先前大都會外野馬提（Starling Marte）在本月初雙方的比賽中，因被觸身砸種手指導致骨折

子弟兵屢次遭到觸身也讓球隊教頭蕭瓦特（Buck Showalter）非常不滿:「我回顧這季100多次的觸身球中，我很難找到一個我認為是故意的投球，這非常讓人沮喪，我們一點都不想打破這不光彩的紀錄。」而本場比賽遭球吻的阿隆索也表示:「我們必須努力比賽，但我們也得保護自己。」

紐約 骨折

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