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MLB／塞揚強投將迎來生涯最後一舞？ 普萊斯：我全身都在痛
道奇37歲老將普萊斯（David Price）先前曾向媒體透有意在賽季結束後退休，近日他在接受訪問時透露，自己「全身都在痛」，而對於是否在本季結束後正式退休，他表示還在考慮。
普萊斯近期因左手腕發炎進入傷兵名單，但仍有望於賽季結束前復出，他本季出賽38場以後援為主、防禦率2.58。他先前接受《今日美國》採訪時曾脫口而出「時候到了」，讓記者誤以為他正宣告自己即將高掛球鞋，而這回他在《The Athletic》的訪問中坦言，是否退休目前仍在考慮階段，答案將在球季結束後出爐。
綜觀普萊斯至今14年生涯，5度入選全明星賽、2012年獲得塞揚獎，隨紅襪在2018年奪下世界大賽冠軍戒指。近年他因傷病問題導致表現起伏不定，2020年則因疫情選擇退出當年球季，不過，道奇最終在該年奪下世界大賽冠軍，這也成為普萊斯生涯的遺憾。
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