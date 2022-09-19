MLB／現代版神獸！ 大谷翔平3項前所未見二刀流紀錄倒數

天使隊球星大谷翔平昨（18日）面對水手先發7局送出8K無失分，打擊方面首局就打出帶有打點的二壘安打，包幫助天使以2：1險勝對手，投手大谷也勇奪本季第13勝。今天（19日）的比賽，他再度創下比肩「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的驚人紀錄。

大谷翔平本季至今已累積596個打數與對戰593位打者，連兩季打數和對戰打者數都破500個，大聯盟前一次達成此壯舉的球員要追溯至1919年的貝比魯斯，大谷則成為近103年來首度達成此成就的選手，並且有望更上一層樓，達成「前無古人、後無來者」的紀錄。以目前天使隊剩餘場次來看，大谷翔平今年的打數、對戰打者數皆非常有機會突破600個，屆時他將能成為大聯盟史上第一人。

此外，大谷翔平本季僅差4次三振就能達成大聯盟有史以來首位30轟、送出200次三振的球員。而大谷翔平本季合計已投148局，只要再投14局就能解鎖「單季符合規定投球局數與規定打席」的二刀流成就，這也是大聯盟前所未見。