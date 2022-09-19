MLB／賈吉轟破美聯右打紀錄 瑞佐看MVP之爭沒什麼好吵

洋基今天以12：8擊敗釀酒人隊，全隊敲出5轟，當然沒少了「法官」賈吉（Aaron Judge）的戲分，雙響砲加持之下，本季已累積59轟，距離60轟賽季來到M1，隊友瑞佐（Anthony Rizzo）為他的「轟」狂賽季拉票，認為今年毫無疑問就是屬於賈吉的一年。

賈吉此役單場4安打、1保送，狂掃4分打點，他在第3局、第7局各炸裂一發陽春砲，59轟突破1932年法克斯（Jimmie Foxx）和1938年格林伯格（Hank Greenberg）的58轟，登頂美聯史上右打單季最多轟紀錄。

外界關心賈吉本季全壘打數究竟會達到何種高度，但他不覺得有壓力，賈吉說：「當你的專注力不在全壘打時，這一點都不難。」他解釋，自己的目標只有上場、幫助球隊贏得比賽，「至於數據，就只是數據。」

賈吉雙響砲累計59轟破美聯右打者紀錄，洋基擊敗釀酒人。 擷圖推特

賈吉強調，如果贏球的手段是全壘打，那自己也會朝此目標前進，「但那從來都不是我的關注所在。」

洋基隊友對於他的表現折服，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）說：「這是史詩級的，這是我所見證過最偉大的打者賽季，真的太不可思議。」瑞佐則讚：「在我的年代裡，沒人辦到過這樣的事，這真的太令人難忘，我知道外界在吵大谷和賈吉的MVP之爭，但今年就是賈吉的。」