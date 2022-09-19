MLB／大谷翔平139安破新高 水手教頭驚嘆「不累嗎？」

大谷翔平再推進一項個人最佳成績，今天面對水手隊3打數有1安打，本季已達139支安打，改寫大聯盟生涯個人最佳成績，天使終場以5：1擊敗水手，在這波4連戰先取得前3戰勝利。

大谷昨天才對水手繳出7局無失分兼致勝二壘打的兇狠成績，關掉「雙刀模式」後，今天擔任第3棒、指定打擊出賽。

大谷首打席選到保送，第2局打向游擊方向的滾地球，讓他跑出一支內野安打，成為他今年的第139安，突破去年的138安；接下來兩打席則是三振、滾地球出局收場。

大谷翔平本季第139安出爐，也寫下個人生涯新高。 路透社

天使本季還有16場比賽要打，大谷的安打數有望持續突破新高；另一矚目焦點則是他的投球局數，能否達到規定局數162局，目前差距14局，有機會成為單季打席、投球局數都達標的史上第一人。

大谷打到季末依然帶勁的演出，就讓水手教頭瑟維斯（Scott Servais）驚嘆：「大家到9月應該都滿累了，但他感覺油箱裡還有很多料。」

天使此役的5分都靠全壘打轟下，倫吉佛（Luis Rengifo）第1局敲陽春砲、第3局掃兩分砲，22歲游擊新秀索托（Livan Soto）則在第7局炸裂兩分砲。