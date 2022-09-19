MLB／賈吉單場雙響砲 距61轟美聯紀錄剩兩支差距

MLB洋基明星外野手賈吉今天揮出雙響砲，助球隊12：8擊敗地主釀酒人。賈吉本季第58、59號全壘打出爐後，距離馬瑞斯締造的單季61轟美聯紀錄，只剩下兩支的差距。

美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天客場挑戰密爾瓦基釀酒人，洋基前兩局打完以1：4落後，陣中重砲賈吉（Aaron Judge）在3局上半棒打釀酒人投手亞歷山大（Jason Alexander），一支中右外野方向414英尺遠的陽春全壘打，讓洋基追到2比4。

賈吉7上也砲轟釀酒人後援投手帕多摩（Luis Perdomo），一發左外野方向443英尺的大號陽春彈，讓洋基最終4分之差拿下勝利。

洋基13日在波士頓紅襪主場芬威球場（Fenway Park），靠賈吉繳出雙響砲的表現，在歷經10局激戰後以7：6險勝，但賈吉在那之後就未再開轟。

洋基本季例行賽還剩下16場比賽，若照這樣的速度來算，賈吉本季可望揮出64支全壘打。

馬瑞斯（Roger Maris）於1961年揮出61轟，超越貝比魯斯（Babe Ruth）1927年的60轟，在當時成為MLB新紀錄。

今天的比賽之前，賈吉有3成12的打擊率，且有機會挑戰成為美聯全壘打、打擊率、打點的3冠王。

談到他始終如一想要上壘的心，賈吉說：「（我將）持續保持專注，上場時盡我所能，尤其是在目前領先的項目上。」