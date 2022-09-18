MLB／回應美聯MVP論戰 大谷認為今年的自己更進化了

大谷翔平再度繳出一場令人難以置信的比賽，先發7局無失分、一支掃回勝利打點的二壘打，幫助天使隊以2：1擊敗水手隊，拿下他的本季第13勝。此役在前兩局投完，其實看不出他能撐完7局，但代理教頭尼文（Phil Nevin）注意到了大谷看完計分板後的修正。

大谷先發7局、共用107球，僅被敲出3安打、無失分，有8次三振、1次保送，帳面上完成了一場長局數的先發投球任務，但其實他在前兩局已用43球，用球數偏多。

尼文透露，「大概在第2局或第3局後，我有看到他抬頭看了計分板，那時他的用球數真的是滿多的，感覺他在那時就知道他必須控制用球數。」

大谷有效壓低用球數，在第3到5局合計共用39球，讓水手打者出局如風，水手教頭塞維斯（Scott Sevais）也注意到了他在比賽中的快速修正能力，「他能投到100哩，只是想不想而已，他也能用滑球取得出局數。」

大谷在打擊區上則是2打數有1支二壘打，掃回天使的第1分，第2分也是他的保送上壘最終跑回的分數，繳出投打兩端都精采的一戰。

今年美聯MVP掀起外界論戰，大谷也在賽後被問到這題，他回應盡量不去評判自己的表現，「但是我能說的是，今年球季的感覺比去年還要好，這是我有信心的地方，投、打都有均衡表現。」

他坦言，若單純就數字來說，打擊成績在帳面上不確定是否優於去年，「但就投、打的平衡表現，我認為今年更好，這也是我一直想做到的事情。」