MLB／烏力亞斯近16戰狂奪14勝 道奇達陣首支百勝球隊

道奇隊墨西哥左投烏力亞斯（Julio Urias），今天在客場對巨人隊之戰先發6局失兩分，以優質內容奪下本季第17勝，道奇終場7：2贏球，成為本季首支奪下100勝的球隊。

道奇近10年拿下9座分區冠軍、連10季闖進季後賽，在羅伯茲（Dave Roberts）領軍下，2017、2019、去年和今年都達3位數勝場；值得一提的是，道奇本季第144戰拿下100勝，也是2001年水手隊在第140場奪得100勝（季末116勝）後，近21年大聯盟球隊最快速度，離隊史單季最多勝紀錄只差6勝。

烏力亞斯今天用98球完成6局任務，被揮出5支安打，失兩分只有1分自責，飆出8次三振；他從6月19日擊敗守護者隊後，最近16場先發投出14勝1敗，成為國聯第2位17勝投手，只落後勇士隊萊特1勝，防禦率2.27是大聯盟投手最好。

道奇面對巨人6名投手車輪戰，全場揮出13支安打，打完前4局已經攻下7分，對戰巨人4連勝，本季14勝4敗領先，明天3連戰最後一戰將是本季最後一次交手。

大聯盟今年例行賽將在10月6日結束，12個季後賽名額已有道奇、太空人隊出線，確定出局的球隊是皇家、老虎、運動家、馬林魚、國民、小熊、紅人、海盜隊。