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MLB／投打守技能點滿 主砲翔平掩護王牌大谷13勝到手

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平今天主投7局無失分，收下本季第13勝。 路透社
大谷翔平今天主投7局無失分，收下本季第13勝。 路透社

大谷翔平技能點滿，「投手大谷」今天先發7局僅被敲出3安打、無失分，送出8次三振，「打者翔平」的二壘打則為天使開張分數，就連守備也有精彩好球，天使終場以2：1擊敗水手隊，大谷拿下本季第13勝。

大谷此役在首局就火力全開，1局上飆出101.1哩的伸卡球，1局下掃出擊球初速106.8哩的左外野方向二壘打，棒球數據網站Codify驚嘆：「如果有選手能投出101.1哩的伸卡，還能以106.8哩擊球初速反方向攻擊，那會很神奇，大谷翔平卻在1局內都辦到了。」

大谷投到第7局出現第一個四壞保送，但隨後用雙殺化解，投手丘上的任務以7局極好投、107球收工，帶著2：0領先退場，而此役8K入袋後，本季也累積196K，有望在下一戰完成生涯第一個200K賽季。

面對水手先發投手柯比（George Kirby），天使首局就有分數進帳，楚奧特（Mike Trout）先敲安打上壘，大谷補上長打，這球飛行距離372呎，在30座大聯盟有25座會形成全壘打，但在自己家裡這是一支幫助天使先馳得點的二壘打，而本季累積138支安打已追平去年的成績，即將改寫生涯新高。

今天天使隊得到的兩分都與打者翔平有關，其中第一分是由大谷翔平打回，第二分則是大谷親自跑回。 美聯社
今天天使隊得到的兩分都與打者翔平有關，其中第一分是由大谷翔平打回，第二分則是大谷親自跑回。 美聯社

天使的第2分也與大谷有關，他在第4局以保送為攻勢開局，1安打、1暴投後來到三壘，達菲（Ｍatt Duffy）的游擊方向滾地球，護送大谷跑回分數。

不只會投又會打，大谷4局上還在投手丘上展現神反應，桑塔納（Carlos Santana）打回投手正面，而他伸長了手將這球撈進手套，轉播讚嘆：「非人類」，大聯盟官方推特則稱：「大谷無所不能」。

大谷翔平在七局上一壘有人情況讓打者打出雙殺，順利化解危機後振奮歡呼。 美聯社
大谷翔平在七局上一壘有人情況讓打者打出雙殺，順利化解危機後振奮歡呼。 美聯社

水手的分數直到大谷退場後才有進展，崔梅爾（Taylor Trammell）第8局掃出陽春砲，讓戰局一度又緊張起來，天使有驚無險守下最後2局，大谷的13勝順利入袋。

天使 水手

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