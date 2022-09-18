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MLB／洋基交易詛咒再現？昔日運動家王牌傳照核磁共振

聯合新聞網／ 綜合報導
蒙塔斯（Frankie Montas）交易至洋基後表現掙扎。 美聯社
蒙塔斯（Frankie Montas）交易至洋基後表現掙扎。 美聯社

洋基在季中交易成功網羅運動家王牌投手蒙塔斯（Frankie Montas），轉隊後表現掙扎，在昨（17）日對上釀酒人的比賽中，先發僅3又3分之1局，就被敲出4支安打、投出4次保送，失掉4分後就因肩膀不適退場，現又傳出蒙塔斯要去照核磁共振。

蒙塔斯賽季前半段在運動家表現佳，先發19場主投104.2局，防禦率3.18、WHIP1.14，但在季中轉隊後，出賽8場防禦率就高達6.35，僅拿下1勝吞了3場敗投。除了狀況不佳，如今又傳出傷情，現正進行核磁共振檢查。不過洋基教頭布恩（Aaron Boone）表示「目前我所知他很健康，根據他（蒙塔斯）所說，目前情況很輕微」。

洋基用左投瓦迪查克（Ken Waldichuk）和西爾斯（JP Sears）、右投麥迪納（Luis Medina）及二壘手鮑曼（Cooper Bowman）4位潛力好手換來蒙塔斯及後援投手崔維諾（Lou Trivino），如今蒙塔斯表現不佳，讓洋基球迷非常不滿此次交易。

反觀洋基季中交易出去的​​蒙哥馬利（Jordan Montgomery），在紅雀隊表現優異，先發8場就拿下5勝，防禦率2.01。而同筆交易而來的外野手貝德（Harrison Bader）卻因爲足底筋膜炎還在傷兵名單中無法出賽，有消息傳出近日可能會復出。

洋基交易悲劇已經不是頭一樁，過去的「葛雷交易案」讓球迷記憶猶新，此次的蒙塔斯交易案，被戲稱是「多明尼加版的葛雷交易案」，現在球迷也都希望這位昔日王牌能夠在明年球季恢復身手，終止洋基的交易詛咒。

洋基 運動家

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