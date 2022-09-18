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MLB／官網列出各隊最大驚奇 普荷斯、金河成都上榜

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
42歲的普荷斯距離生涯700轟僅差2支。 美聯社
42歲的普荷斯距離生涯700轟僅差2支。 美聯社

大聯盟本季例行賽只剩不到3周，官網列出各隊最讓人驚喜的球員，紅雀隊42歲老將普荷斯（Albert Pujols）、太空人隊39歲投手韋蘭德都上榜，教士隊金河成則是亞洲唯一代表。

紅雀今天對紅人隊打到延長11局1：0獲勝，普荷斯以代打身分上場，唯一打數遭三振，生涯全壘打仍是698支，明天續戰紅人再拚700轟。

大聯盟官網指出，紅雀今年出現許多驚喜，唐納文（Brendan Donovan）、努特巴爾（Lars Nootbaar）、帕蘭特（Andre Pallante）都是例子，但普荷斯突然展現10幾年前的MVP架勢，這是體壇相當罕見、讓人最吃驚的事。

韋蘭德2019年投出21勝，奪下生涯第2座美聯塞揚獎，接下來兩個球季因傷只有1勝，今年重出江湖恢復神勇，目前25場先發投出17勝3敗、防禦率1.78，不但暫居美聯勝投王，也是大聯盟唯一防禦率低於2的投手，官網推測他有機會再奪塞揚獎。

39歲的韋蘭德本季至今已拿下17勝。（美聯社）
39歲的韋蘭德本季至今已拿下17勝。（美聯社）

另外，教士隊被點名最驚喜是南韓內野手金河成，官網指出最大重點是他穩住游擊區防線，對教士非常重要；金河成目前出賽135場，在游擊區扛起116場，打擊率2成49、全壘打9支、打點53分。

金河成是亞洲唯一上榜球員。 美聯社
金河成是亞洲唯一上榜球員。 美聯社

普荷斯 大聯盟 韋蘭德 金河成

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