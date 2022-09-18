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MLB／洋基岡薩雷茲有夠衰 竟被捕手回傳球K中頭盔退場
洋基隊作客密爾瓦基，今天對釀酒人隊進行3連戰第2戰，一壘手岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）3局上首次打擊，竟遭釀酒人捕手卡拉提尼（Victor Caratini）「突襲」，被他回傳投手的球打中頭盔，莫名其妙退場，洋基終場也以1：4落敗，吞下對戰2連敗。
岡薩雷茲擔任洋基第9棒，3局上首次輪到打擊，還沒有任何表現就因罕見意外退場休息；當時卡拉提尼接到先發投手伍卓夫（Brandon Woodruff）的球，回傳時竟然直接命中岡薩雷茲的頭盔，造成比賽暫停。
卡拉提尼自己也嚇到，立刻上前向岡薩雷茲致歉，洋基總教練布恩（Aaron Boone）決定讓他退場休息。
伍卓夫投8局只被揮出5支安打、狂飆10次三振，唯一失分是4局上被唐納森（Josh Donaldson）轟出陽春砲，奪下本季第11勝；「法官」賈吉3打數1安打、吞下1K，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）全場4次打擊全遭三振。
釀酒人游擊手亞當斯（Willy Adames）3局下開轟，從洋基先發投手泰隆（Jameson Taillon）的手中揮出3分砲，本季第30轟成為致勝一擊，釀酒人在美聯外卡排名第4、緊咬教士隊。
Always use protection. You just never know. pic.twitter.com/WHqvihXB0R— Codify (@CodifyBaseball) 2022年9月17日
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