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MLB／張育成紅襪首打席獲保送 美聯最老投手希爾輸皇家

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
旅美好手張育成改披紅襪隊球衣後，今天首次亮相對決皇家隊，兩次打數沒有安打，被保送、三振各1次。 法新社
旅美好手張育成改披紅襪隊球衣後，今天首次亮相對決皇家隊，兩次打數沒有安打，被保送、三振各1次。 法新社

旅美好手張育成改披紅襪隊球衣後，今天首次亮相對決皇家隊，兩次打數沒有安打，被保送、三振各1次，紅襪終場0：9落敗，也是近10戰第7敗。

張育成7日對紅襪之戰3數2安打，本季第4轟出爐， 13日從光芒隊跳槽紅襪，今天終於等到出賽機會，擔任先發8棒游擊手。

他在3局下首次打擊獲得保送，5局下揮出游擊方向飛球出局，7局下遭三振，本季在守護者、海盜、光芒、紅襪合計出賽59場，打擊率2成13、全壘打4支、打點14分。

由於波賈茲（Xander Bogaerts）休息1天、史托瑞（Trevor Story）因腳踝問題連休4天，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）今天安排張育成擔任先發游擊手；柯拉表示，史托瑞恢復不錯，希望明天對皇家3連戰最後一戰可以上場。

紅襪42歲投手希爾（Rich Hill）是美聯最高齡球員，在大聯盟排名第2，只落後紅雀隊普荷斯（Albert Pujols），今天先發4.2局被揮出8支安打、失4分吞敗，本季戰績掉到7勝7敗，紅襪70勝75敗仍在美聯東區墊底。

紅襪 張育成

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