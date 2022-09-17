MLB／阿爾瓦雷茲單場敲出3轟 太空人晉級季後賽
美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今天在主場迎戰奧克蘭運動家，陣中強打阿爾瓦雷茲扛出3發全壘打，幫助太空人以5比0擊退運動家，同時也確定晉級季後賽。
阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）今天3發陽春全壘打，分別是在1局下、3局下、5局下擊出，且3轟都是打到中外野方向。
阿爾瓦雷茲繳出生涯第2次單場3轟表現後，個人本季全壘打數來到36轟，他首度單場3轟可以追溯到2019年8月10日。
39歲的太空人先發投手魏蘭德（Justin Verlander）今天主投5局沒被敲安也未失分，並送出9次三振，奪下個人本季第17場勝投，防禦率降至1.78。
運動家先發投手馬蒂內茲（Adrian Martinez）主投5局被敲4安掉4分，送出6次三振、3次保送，苦吞個人本季第5場敗投。
確定晉級季後賽的太空人隊，本季例行賽戰績來到95勝50敗，暫居美國聯盟西區龍頭。運動家隊戰績則來到52勝93敗，位居美國聯盟西區墊底的第5名。
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