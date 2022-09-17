快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

MLB／阿爾瓦雷茲單場敲出3轟 太空人晉級季後賽

中央社／ 休士頓16日綜合外電報導
阿爾瓦雷茲繳出生涯第2次單場3轟表現後，個人本季全壘打數來到36轟。路透社
阿爾瓦雷茲繳出生涯第2次單場3轟表現後，個人本季全壘打數來到36轟。路透社

美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今天在主場迎戰奧克蘭運動家，陣中強打阿爾瓦雷茲扛出3發全壘打，幫助太空人以5比0擊退運動家，同時也確定晉級季後賽。

阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）今天3發陽春全壘打，分別是在1局下、3局下、5局下擊出，且3轟都是打到中外野方向。

阿爾瓦雷茲繳出生涯第2次單場3轟表現後，個人本季全壘打數來到36轟，他首度單場3轟可以追溯到2019年8月10日。

39歲的太空人先發投手魏蘭德（Justin Verlander）今天主投5局沒被敲安也未失分，並送出9次三振，奪下個人本季第17場勝投，防禦率降至1.78。

運動家先發投手馬蒂內茲（Adrian Martinez）主投5局被敲4安掉4分，送出6次三振、3次保送，苦吞個人本季第5場敗投。

確定晉級季後賽的太空人隊，本季例行賽戰績來到95勝50敗，暫居美國聯盟西區龍頭。運動家隊戰績則來到52勝93敗，位居美國聯盟西區墊底的第5名。

MLB

延伸閱讀

MLB／普荷斯敲生涯698發全壘打 距700轟僅剩2支

MLB／今日戰績表 普荷斯開砲700轟倒數M2

WTT／一日三勝到手 林昀儒輕取孟繁博晉級男單8強

MLB／今日戰績表 狄亞茲前轟助太空人拉出5連勝

相關新聞

MLB／普荷斯敲生涯698發全壘打 距700轟僅剩2支

美國職棒大聯盟MLB聖路易紅雀今天以6比5擊敗作客的辛辛那提紅人，紅雀強打普侯斯（Albert Pujols）扛出個人生...

MLB／阿爾瓦雷茲單場敲出3轟 太空人晉級季後賽

美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今天在主場迎戰奧克蘭運動家，陣中強打阿爾瓦雷茲扛出3發全壘打，幫助太空人以5比0擊退運動...

MiLB／鄧愷威7局飆9K破隊史紀錄 拿下本季第6勝

旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威在小聯盟2A出賽，展現三振功力，今天先發7局投出9次三振，失掉2分責失分，優質先發率隊以10比...

MLB／今日戰績表 普荷斯開砲700轟倒數M2

MLB今日戰績表 洛磯 1:2 小熊 馬林魚 4:5 國民 金鶯 3:6 藍鳥(緯來體育台) 白襪 2:3 老虎 皇家 1:2 紅襪 雙城 3:4 守護者 海盜 3:4 大都會 遊騎

MLB／官網最新模擬票選大谷拉近差距 賈吉仍領跑美聯MVP

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）與天使「二刀流」大谷翔平的美聯MVP競爭剩下不到一個月就要結束，大聯盟官網找來50位專家進行模擬投票，今天公布得票結果，賈吉獲得36張第一名選票排名第一，大谷

MLB／表達有其他球隊找他 澤村拓一仍決定提早結束賽季

34歲日籍投手澤村拓一日前被紅襪隊下放3A，隨後達成買斷協議被釋出，今天他在社群平台上宣布2022賽季將提前關機。 在 Instagram 查看這則貼文 澤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。