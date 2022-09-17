MLB／今日戰績表 普荷斯開砲700轟倒數M2
MLB今日戰績表
洛磯 1:2 小熊
馬林魚 4:5 國民
金鶯 3:6 藍鳥(緯來體育台)
白襪 2:3 老虎
皇家 1:2 紅襪
雙城 3:4 守護者
海盜 3:4 大都會
遊騎兵 4:3 光芒
費城人 2:7 勇士
洋基 6:7 釀酒人
運動家 0:5 太空人
紅人 5:6 紅雀
水手 7:8 天使
教士 12:3 響尾蛇
道奇 5:0 巨人
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:10 雙城 vs. 守護者
01:15 紅人 vs. 紅雀
02:20 洛磯 vs. 小熊
03:07 金鶯 vs. 藍鳥(緯來體育台)
04:05 馬林魚 vs. 國民
04:10 皇家 vs. 紅襪
06:10 白襪 vs. 老虎(緯來體育台)
06:10 遊騎兵 vs. 光芒
07:10 洋基 vs. 釀酒人(華視)
07:10 運動家 vs. 太空人
07:10 海盜 vs. 大都會
07:10 雙城 vs. 守護者(雙重戰)
07:15 紅人 vs. 紅雀(雙重戰)
07:20 費城人 vs. 勇士
08:10 教士 vs. 響尾蛇
09:05 道奇 vs. 巨人
09:07 水手 vs. 天使(大谷翔平先發，愛爾達體育1台、緯來體育台)
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