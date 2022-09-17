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MLB／今日戰績表 普荷斯開砲700轟倒數M2

聯合新聞網／ 整理
普荷斯敲出追平兩分砲，生涯第698轟出爐，距離700轟里程碑剩2支了！ 路透社
普荷斯敲出追平兩分砲，生涯第698轟出爐，距離700轟里程碑剩2支了！ 路透社

MLB今日戰績表

洛磯 1:2 小熊

馬林魚 4:5 國民

金鶯 3:6 藍鳥(緯來體育台)

白襪 2:3 老虎

皇家 1:2 紅襪

雙城 3:4 守護者

海盜 3:4 大都會

遊騎兵 4:3 光芒

費城人 2:7 勇士

洋基 6:7 釀酒人

運動家 0:5 太空人

紅人 5:6 紅雀

水手 7:8 天使

教士 12:3 響尾蛇

道奇 5:0 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 雙城 vs. 守護者

01:15 紅人 vs. 紅雀

02:20 洛磯 vs. 小熊

03:07 金鶯 vs. 藍鳥(緯來體育台)

04:05 馬林魚 vs. 國民

04:10 皇家 vs. 紅襪

06:10 白襪 vs. 老虎(緯來體育台)

06:10 遊騎兵 vs. 光芒

07:10 洋基 vs. 釀酒人(華視)

07:10 運動家 vs. 太空人

07:10 海盜 vs. 大都會

07:10 雙城 vs. 守護者(雙重戰)

07:15 紅人 vs. 紅雀(雙重戰)

07:20 費城人 vs. 勇士

08:10 教士 vs. 響尾蛇

09:05 道奇 vs. 巨人

09:07 水手 vs. 天使(大谷翔平先發，愛爾達體育1台、緯來體育台)

球隊戰績表

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