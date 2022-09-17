快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MiLB／鄧愷威7局飆9K破隊史紀錄 拿下本季第6勝

中央社／ 台北17日電
旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威在小聯盟2A出賽，先發7局投出9K，單場三振數打破隊史紀錄。 截圖自球隊官方推特
旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威在小聯盟2A出賽，先發7局投出9K，單場三振數打破隊史紀錄。 截圖自球隊官方推特

旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威小聯盟2A出賽，展現三振功力，今天先發7局投出9次三振，失掉2分責失分，優質先發率隊以10比3拿勝，鄧愷威拿下本季第6勝，單場9K也打破隊史紀錄。

美國職棒小聯盟2A巨人隊今天與底特律老虎隊交手，巨人隊由台灣投手鄧愷威先發，鄧愷威開賽連飆3次三振，2局讓也讓對手3上3下，3局被首名打者敲出二壘打、暴投讓跑者上到三壘，接著連抓3個出局數、力守不失分。

鄧愷威4局有投出觸身球保送，但沒有掉分，直到6局1人出局控球有狀況，後接連投出3次四壞保送讓對手攻占滿壘、暴投失掉1分，再被敲出高飛犧牲打失掉第2分。

鄧愷威今天總計用103球投7局，被敲出2支安打，投出9次三振，失掉2分責失分，隊友火力支援，團隊敲出11支安打，包括5發全壘打。球隊拿勝，鄧愷威是勝投，本季三振數累積169次，賽後防禦率5.22。

鄧愷威 巨人 小聯盟

延伸閱讀

U18世界盃／抗韓5局好投 黃保羅自謙靠守備：我愛隊友

U18世界盃／突破僵局飲恨…中華隊延長賽1分差敗給南韓

中職／胡冠俞二軍3安3打點手感佳 詹子賢回一軍要再評估

U18世界盃／甲子園明星煮粥慘敗韓國 日監督：不該打成這樣

相關新聞

MLB／普荷斯敲生涯698發全壘打 距700轟僅剩2支

美國職棒大聯盟MLB聖路易紅雀今天以6比5擊敗作客的辛辛那提紅人，紅雀強打普侯斯（Albert Pujols）扛出個人生...

MLB／阿爾瓦雷茲單場敲出3轟 太空人晉級季後賽

美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今天在主場迎戰奧克蘭運動家，陣中強打阿爾瓦雷茲扛出3發全壘打，幫助太空人以5比0擊退運動...

MiLB／鄧愷威7局飆9K破隊史紀錄 拿下本季第6勝

旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威在小聯盟2A出賽，展現三振功力，今天先發7局投出9次三振，失掉2分責失分，優質先發率隊以10比...

MLB／今日戰績表 普荷斯開砲700轟倒數M2

MLB今日戰績表 洛磯 1:2 小熊 馬林魚 4:5 國民 金鶯 3:6 藍鳥(緯來體育台) 白襪 2:3 老虎 皇家 1:2 紅襪 雙城 3:4 守護者 海盜 3:4 大都會 遊騎

MLB／官網最新模擬票選大谷拉近差距 賈吉仍領跑美聯MVP

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）與天使「二刀流」大谷翔平的美聯MVP競爭剩下不到一個月就要結束，大聯盟官網找來50位專家進行模擬投票，今天公布得票結果，賈吉獲得36張第一名選票排名第一，大谷

MLB／表達有其他球隊找他 澤村拓一仍決定提早結束賽季

34歲日籍投手澤村拓一日前被紅襪隊下放3A，隨後達成買斷協議被釋出，今天他在社群平台上宣布2022賽季將提前關機。 在 Instagram 查看這則貼文 澤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。