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MiLB／鄧愷威7局飆9K破隊史紀錄 拿下本季第6勝
旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威在小聯盟2A出賽，展現三振功力，今天先發7局投出9次三振，失掉2分責失分，優質先發率隊以10比3拿勝，鄧愷威拿下本季第6勝，單場9K也打破隊史紀錄。
美國職棒小聯盟2A巨人隊今天與底特律老虎隊交手，巨人隊由台灣投手鄧愷威先發，鄧愷威開賽連飆3次三振，2局讓也讓對手3上3下，3局被首名打者敲出二壘打、暴投讓跑者上到三壘，接著連抓3個出局數、力守不失分。
鄧愷威4局有投出觸身球保送，但沒有掉分，直到6局1人出局控球有狀況，後接連投出3次四壞保送讓對手攻占滿壘、暴投失掉1分，再被敲出高飛犧牲打失掉第2分。
鄧愷威今天總計用103球投7局，被敲出2支安打，投出9次三振，失掉2分責失分，隊友火力支援，團隊敲出11支安打，包括5發全壘打。球隊拿勝，鄧愷威是勝投，本季三振數累積169次，賽後防禦率5.22。
Kai-Wei Teng stretches his single-season franchise record to 169 strikeouts 🔥 pic.twitter.com/BMObmmB7UB— Richmond Flying Squirrels (@GoSquirrels) 2022年9月17日
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