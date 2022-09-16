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MLB／官網最新模擬票選大谷拉近差距 賈吉仍領跑美聯MVP

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉獲得36張第一名選票，仍被看好拿下MVP。 美聯社
賈吉獲得36張第一名選票，仍被看好拿下MVP。 美聯社

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）與天使「二刀流」大谷翔平的美聯MVP競爭剩下不到一個月就要結束，大聯盟官網找來50位專家進行模擬投票，今天公布得票結果，賈吉獲得36張第一名選票排名第一，大谷則獲得14張第一名選票暫居第二。

正在追逐全壘打歷史紀錄的賈吉仍然是最受青睞的人選，他獲得了36張第一名選票。賈吉目前有57支全壘打，他還有17場比賽要打，全世界球迷都在關注是否他能打破馬里斯（Roger Maris）所保持的61轟美聯紀錄，甚至是邦茲（Barry Bonds）73轟大聯盟紀錄。另外賈吉也在爭奪三冠王，他的全壘打57支和打點123分都遙遙領先其他人，打擊率3成10排名第3，第一是雙城的阿拉斯（Luis Arraez）3成20。

賈吉獲得36張第一名選票，仍被看好拿下MVP。 美聯社
賈吉獲得36張第一名選票，仍被看好拿下MVP。 美聯社

大谷在這一期拉近與賈吉之間的距離，獲得14張第一名選票，比上一期多一倍。雖然大谷的打擊很出色，在符合規定打擊數的球員中，他的攻擊指數（OPS）排名美聯第3，但目前球迷比較關注他的投球紀錄，大谷本季主投141局、12勝、防禦率2.55、188次三振，還差21局能達成規定投球局數，大谷將還有4次先發投球的機會。

大谷得到14張第一名選票，仍落後賈吉。 美聯社
大谷得到14張第一名選票，仍落後賈吉。 美聯社

國聯的部分，高史密特（Paul Goldschmidt）取得壓倒性的47張第一名選票。高史密特也在挑戰打擊三冠王，目前全壘打數35支排第3，第1名是費城人舒瓦柏（Kyle Schwarber）的38支。打擊率3成24排名第2；第1名是道奇弗里曼（Freddie Freeman）3成29。打點110分，第1是大都會阿隆索（Pete Alonso）的112分。

高史密特獲得47張第一名選票，在國聯遙遙領先。 美聯社
高史密特獲得47張第一名選票，在國聯遙遙領先。 美聯社

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