MLB／表達有其他球隊找他 澤村拓一仍決定提早結束賽季

34歲日籍投手澤村拓一日前被紅襪隊下放3A，隨後達成買斷協議被釋出，今天他在社群平台上宣布2022賽季將提前關機。

澤村拓一被紅襪隊指定讓渡(DFA)後下放3A，紅襪記者Chris Cotillo透露澤村拓一主動要求紅襪釋出他，因為他想得到其他大聯盟球隊的出賽機會，雙方也達成買斷協議，澤村拓一可獲得100萬美元的買斷金。

Hirokazu Sawamura asked the Red Sox for his release so he could pursue other opportunities and the team granted it, per source. — Chris Cotillo (@ChrisCotillo) 2022年9月11日

沒想到今天澤村拓一在社群平台上宣布他的2022賽季將提前關機，並感謝紅襪隊給他機會：「我決定結束我自己的2022賽季。這是一個非常艱難的決定，因為有些球隊試圖得到我，但我認為這對我來說是最好的選擇。」紅襪隊的隊友阿洛尤（Christian Arroyo）、赫南德茲（Kike Hernandez）、惠特洛克(Garrett Whitlock)也在貼文下祝福他。

紅襪內野手阿洛尤。 歐新社

日本雅虎體育報導，「澤村拓一開始探索明年在美國或日本打球的可能性。這也是他主動和紅襪提買斷合約的原因。他想繼續在大聯盟登板投球，也不排除重返日職。」

澤村拓一明星賽後成績崩盤，出賽15場防禦率6.46。澤村拓一兩季大聯盟生涯共出賽104場，吃下103.2局，防禦率3.39。曾經被讀賣巨人評為「復活機率0」的他，用表現狠狠打臉。