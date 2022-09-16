MLB／穿上「21」球衣開轟破隊史紀錄 林多：很特別的一天

今天是大聯盟的克萊門提日（Roberto Clemente Day），為了紀念波多黎各裔傳奇球星克萊門特（Roberto Clemente），所有球隊的球員都換上屬於他的「21」號球衣，將克萊門提視為偶像的大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）也開轟向偶像致敬，幫助球隊7:1擊敗海盜。

CRUSHED by Francisco! pic.twitter.com/OytqbDRH2u — MLB (@MLB) 2022年9月16日

克萊門提是大聯盟名人堂的成員，1972年搭機前往尼加拉瓜賑災，沒想到遭遇空難不幸身亡，享年38歲。大聯盟將今天訂為克萊門提日，大都會也邀請克萊門提兒子(Roberto Clemente JR.)和孫子(Roberto Clemente III)擔任開球嘉賓。

已故波多黎各傳奇球員克萊門提。 美聯社

同樣來自波多黎各的大都會明星游擊手林多，視克萊門提為偶像。他在賽前受訪時表示：「我們全家都把克萊門提當偶像，爸爸打球時穿他的『21』號球衣，自己和哥哥則是把號碼對調穿『12』號，今天能穿上『21』號球衣出賽，是很特別的一天。」

大都會今日的對手是4連勝的海盜，林多3局下從海盜投手布魯貝克（JT Brubaker）手中敲出一發兩分砲，本季第24轟出爐，也正式刷新大都會隊史游擊手最多轟紀錄。對此林多表示：「今天是一個特別的日子，充滿著快樂和能量，很高興我和很多隊友都為今天的比賽做出貢獻。」

除了林多外，大都會先發投手卡拉斯科（Carlos Carrasco）也繳出6局11K失1分的優質先發，幫助球隊以7：1取得勝利，結束近期的3連敗，也中止對手的4連勝。目前大都會90勝55敗分區第1，領先第2的勇士1場勝差。