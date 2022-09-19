MLB／今日戰績表 賈吉雙響砲59轟破美聯右打者紀錄洋基擊敗釀酒人

大都會本日面對海盜的比賽，1局下大都會明星阿隆索（Pete Alonso）就遭到觸身球伺候，而本次觸身也是他在此系列賽第2次遭球吻，阿隆索也忍不住向對方挑釁叫囂，這也導致一開賽就上演板凳清空的戲碼。

2022-09-19 18:18