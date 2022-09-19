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MLB／今日戰績表 賈吉雙響砲59轟破美聯右打者紀錄洋基擊敗釀酒人

聯合新聞網／ 整理
賈吉雙響砲累計59轟破美聯右打者紀錄，洋基擊敗釀酒人。 擷圖推特
賈吉雙響砲累計59轟破美聯右打者紀錄，洋基擊敗釀酒人。 擷圖推特

MLB今日戰績表

白襪 11：5 老虎

遊騎兵 3：5 光芒

皇家 3：13 紅襪

馬林魚 3：1 國民

費城人 2：6 勇士

金鶯 5：4 藍鳥

雙城 3：0 守護者

海盜 3：7 大都會

洋基 12：8 釀酒人

運動家 2：11 太空人

紅人 3：0 紅雀

洛磯 4：3 小熊

水手 1：5 天使

教士 6：1 響尾

道奇 4：3(10局) 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 雙城 vs. 守護者

04:07 水手 vs. 天使

06:40 小熊 vs. 馬林魚

06:40 太空人 vs. 光芒

07:05 老虎 vs. 金鶯

07:20 國民 vs. 勇士

07:40 大都會 vs. 釀酒人(緯來體育台、愛爾達體育1台)

08:40 巨人 vs. 洛磯

10:10 響尾蛇 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人 體育

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