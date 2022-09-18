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MLB／今日戰績表 亞當斯擊出三分砲助釀酒人勝洋基

聯合新聞網／ 整理
釀酒人亞當斯擊出三分砲，助隊打敗洋基。 擷圖自推特
釀酒人亞當斯擊出三分砲，助隊打敗洋基。 擷圖自推特

MLB今日戰績表

雙城 1：5 守護者

雙城 6：7(15局) 守護者(雙重戰)

紅人 1：5 紅雀

紅人 0：1 紅雀(雙重戰)

洛磯 3：1 小熊

金鶯 3：6 藍鳥

馬林魚 3：5 國民

皇家 9：0 紅襪

白襪 4：3(11局) 老虎

遊騎兵 1：5 光芒

洋基 1：4 釀酒人

運動家 8：5 太空人

海盜 1：5 大都會

費城人 3：4 勇士

教士 2：0 響尾

道奇 7：2 巨人

水手 1：2 天使

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:10 白襪 vs. 老虎

01:10 遊騎兵 vs. 光芒

01:35 皇家 vs. 紅襪

01:35 馬林魚 vs. 國民

01:35 費城人 vs. 勇士

01:37 金鶯 vs. 藍鳥

01:40 雙城 vs. 守護者

01:40 海盜 vs. 大都會

02:10 洋基 vs. 釀酒人

02:10 運動家 vs. 太空人

02:15 紅人 vs. 紅雀

02:20 洛磯 vs. 小熊

04:07 水手 vs. 天使

04:10 教士 vs. 響尾蛇

07:00 道奇 vs. 巨人(緯來體育台、愛爾達體育1台)

球隊戰績表

太空人 體育

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