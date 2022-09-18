MLB／今日戰績表 亞當斯擊出三分砲助釀酒人勝洋基

洋基在季中交易成功網羅運動家王牌投手蒙塔斯（Frankie Montas），轉隊後表現掙扎，在昨（17）日對上釀酒人的比賽中，先發僅3又3分之1局，就被敲出4支安打、投出4次保送，失掉4分後就因肩膀不適退場，現又傳出蒙塔斯要去照核磁共振。

2022-09-18 12:03