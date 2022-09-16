MLB／曾表態想去東岸球隊 季後自由的道奇透納改口都可以

道奇明星游擊手透納(Trea Turner)今年球季結束後將成為自由球員，是市場上最大咖的游擊手。近期被問到成為自由球員的想法時，他表示：「對任何事都保持開放的態度。」

特納和薛則（Max Scherzer）在去年交易截止日期前，一同被國民交易到道奇隊。在交易前，透納曾公開表示，他比較希望被交易到美國東岸的球隊。對此透納回應：「我是東岸人，但成為自由球員後，就能獲得很多選擇和掌握自己職業生涯的機會，我真的對任何事都保持開放的態度。」

轉戰道奇後的透納似乎也越來越適應西岸的生活。他表示：「這座城市很棒，情況正在好轉，我和家人越來越習慣這裡，我認為能購買一間房子並讓它成為一個家，是一件很棒的事。」

透納今年29歲，以游擊手的身分兩度進入國聯明星隊，今年球季結束後將成為自由球員市場上最大咖的游擊手。本季打擊率3成05，全壘打20支，96分打點，攻擊指數0.838，表現相當全能。前陣子他也正式宣布加入WBC美國隊。