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MLB／投1休6變休5 大谷為拚史詩紀錄要教頭讓他多投1場

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平還有4次先發投球的機會，差21局能完成規定局數。 美聯社
大谷翔平還有4次先發投球的機會，差21局能完成規定局數。 美聯社

日媒《日刊現代》昨日報導，平時不會干涉教練調度的大谷翔平，近日向教練團主動表達，希望能在賽季結束前多投一場，以達成前無古人的「符合規定年度投球局數和規定打席」史詩紀錄。

目前大谷主投141局，還差21局就能達成規定投球局數162局，原本投1休6的大谷，預計只剩3場比賽，需要平均每場投7局才能達成。不過天使近期卻宣布，大谷翔平將改成投1休5，可以多獲得1次先發機會。日媒昨日在報導指出，這個決定是大谷主動向教練提出的。

如同洋基記者穆蒂(Sweeny Murti)先前受訪時所提到的，大谷若想競爭MVP必須達成「符合年度規定投球局數和規定打席」、單季200K。大谷目前141局、188次三振，如果有4次先發，兩項都完成的機率非常大。

大谷翔平接下來預計將在台灣時間18日對水手，24日對雙城，30日對運動家，10月6日再登板對運動家。

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