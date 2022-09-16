MLB／大谷翔平很不真實... 洋基教頭：但MVP是賈吉的

大谷翔平與「法官」賈吉（Aaron Judge），誰更值得拿下美聯MVP？洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）的答案當然是自家子弟兵，提出賈吉的各項超人數據，「我實在很難想像他不會贏得MVP。」

今年美聯MVP儼然就是兩個男人的戰爭，賈吉在多項打擊榜上獨走，目前已累積57轟的他，60轟賽季在望；大谷則以2成65打擊率敲出136支安打、34轟、88分打點，投手丘上則貢獻12勝8敗、防禦率2.55、188次三振，不管是「投手大谷」、「打者翔平」都是聯盟前段班數據。

談到這場美聯MVP論戰，布恩今天在節目中表示，「大谷在攻守兩端的成績都很不真實，但當我看到賈吉今年的表現，他就是MVP。」

布恩進一步指出，「賈吉整體攻擊指數（OPS）1.100左右，高史密特（Paul Goldschmidt）緊追在他之後，其餘選手都是0.9出頭；他的全壘打57支，第2名是37支（史瓦柏38轟），他能盜壘，可以守中外野，有一支又一支關鍵安打，他的所有表現都是MVP該有的。」