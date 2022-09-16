聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平很不真實... 洋基教頭：但MVP是賈吉的

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基隊總教練布恩力挺賈吉拿MVP。 美聯社
洋基隊總教練布恩力挺賈吉拿MVP。 美聯社

大谷翔平與「法官」賈吉（Aaron Judge），誰更值得拿下美聯MVP？洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）的答案當然是自家子弟兵，提出賈吉的各項超人數據，「我實在很難想像他不會贏得MVP。」

今年美聯MVP儼然就是兩個男人的戰爭，賈吉在多項打擊榜上獨走，目前已累積57轟的他，60轟賽季在望；大谷則以2成65打擊率敲出136支安打、34轟、88分打點，投手丘上則貢獻12勝8敗、防禦率2.55、188次三振，不管是「投手大谷」、「打者翔平」都是聯盟前段班數據。

談到這場美聯MVP論戰，布恩今天在節目中表示，「大谷在攻守兩端的成績都很不真實，但當我看到賈吉今年的表現，他就是MVP。」

布恩進一步指出，「賈吉整體攻擊指數（OPS）1.100左右，高史密特（Paul Goldschmidt）緊追在他之後，其餘選手都是0.9出頭；他的全壘打57支，第2名是37支（史瓦柏38轟），他能盜壘，可以守中外野，有一支又一支關鍵安打，他的所有表現都是MVP該有的。」

賈吉 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／「MVP給大谷就是又被偷」 小葛雷諾言論是指誰被偷？

MLB／從洋基跳槽紅襪可能性？賈吉回答連自己都笑了

MLB／賈吉單場雙響砲趕進度 61轟大紀錄只差4轟

MLB／洋基賈吉開路先鋒有一套 帶動開賽連7安擊垮光芒

相關新聞

MLB／投1休6變休5 大谷為拚史詩紀錄要教頭讓他多投1場

日媒《日刊現代》昨日報導，平時不會干涉教練調度的大谷翔平，近日向教練團主動表達，希望能在賽季結束前多投一場，以達成前無古人的「符合規定年度投球局數和規定打席」史詩紀錄。 目前大谷主投141局，還

MiLB／鄧愷威7局飆9K展現三振功力 拿下本季第6勝

旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威在小聯盟2A出賽，展現三振功力，今天先發7局投出9次三振，失掉2分責失分，優質先發率隊以10比...

MLB／普荷斯敲生涯698發全壘打 距700轟僅剩2支

美國職棒大聯盟MLB聖路易紅雀今天以6比5擊敗作客的辛辛那提紅人，紅雀強打普侯斯（Albert Pujols）扛出個人生...

中職／標榜多功能 龍隊新洋投是極速150公里左投霸曼

味全龍隊今天公布最後一位洋將，新簽下的美國籍左投Buddy Baumann，譯名「霸曼」，已在昨天抵達台灣，預計在隔離程...

MLB／阿爾瓦雷茲單場敲出3轟 太空人晉級季後賽

美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今天在主場迎戰奧克蘭運動家，陣中強打阿爾瓦雷茲扛出3發全壘打，幫助太空人以5比0擊退運動...

MLB／今日戰績表 普荷斯開砲700轟倒數M2

MLB今日戰績表 洛磯 1:2 小熊 馬林魚 4:5 國民 金鶯 3:6 藍鳥(緯來體育台) 白襪 2:3 老虎 皇家 1:2 紅襪 雙城 3:4 守護者 海盜 3:4 大都會 遊騎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。