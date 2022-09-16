MLB／「MVP給大谷就是又被偷」 小葛雷諾言論是指誰被偷？

大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）這場美聯MVP論戰，各有擁護者，藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）站在賈吉的陣線，但他的話中似乎帶刺，直言：「如果他們給了大谷，那就是另一次偷竊。」使用「another steal」字眼，究竟是誰被偷、哪一年被偷，掀起網友熱議。

大谷去年以全票當選美聯MVP，敲出大聯盟最多48轟的小葛雷諾，對於一張第一名選票都沒拿到始終耿耿於懷，曾在受訪時表示：「我知道大谷會贏，但我沒想到他會拿到全票。」

而今年大谷再次成為美聯MVP熱門人選，對手同樣是在全壘打榜領先的重砲，小葛雷諾也被問及對這次爭奪戰的看法，而他回應：「老實說，我覺得如果他們給大谷，那就是另一次偷竊，賈吉在大谷之上，大谷是很出色的選手沒錯，但對我來說，MVP必須是賈吉。」

小葛雷諾的言論掀起熱議，就有媒體覺得：「他的話很酸喔！」「看來他還沒有釋懷，去年在MVP票選輸給大谷」；然而也有球迷認為，小葛雷諾指的是賈吉在2017年被亞土維（Jose Altuve）偷走的MVP。