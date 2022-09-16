MLB／向傳奇致敬 光芒「全拉丁裔打線」打爆藍鳥

今天是大聯盟的克萊門提日（Roberto Clemente Day），光芒隊球員全體穿上21號球衣向這位傳奇致敬，排出的史上首次「全拉丁裔打線」更是痛打對手，以11：0擊敗藍鳥隊。

波多黎各出身的克萊門提是大聯盟名人堂成員之一，他在1972年12月31日搭飛機前往尼加拉瓜，為當地的地震災情賑災，沒想到遇到空難，今年將是他逝世滿50年，大聯盟特定舉辦克萊門提日紀念這位傳奇。

光芒隊今天排出的先發打線，剛好全部都是拉丁裔球員，來自古巴、多明尼加、哥倫比亞、委內瑞拉以及墨西哥，事實上總教練凱許（Kevin Cash）根本沒注意到，一直到「Elias Sports Bureau」確認，「這是大聯盟史上第一次先發打線9人全部來自拉丁美洲國家。」

光芒隊球員全體穿上21號球衣向傳奇克萊門提致敬。 美聯社

球員們自己也沒發現，直到賽後被安排一起合照時，才知道有這項紀錄，拉米瑞茲（Harold Ramirez）說：「這讓克萊門提日變得更加特別，大家都很享受賽後的感覺，因為比賽中根本沒人知道。」

無心插柳有了好結果，藍鳥隊先發投手高斯曼（Kevin Gausman）的指叉球克制左打，光芒隊此戰希望盡量排出右打者，而陣中唯二不是來自拉丁美洲的打者，剛好是左打右打都行的沃爾斯（Taylor Walls）以及左打的崔志萬。

凱許填出的先發打序卡要被送到名人堂保留，他表示：「這真的太酷了，比賽打到一半才有人告訴我這件事，但完全是意外，但這也代表拉丁裔球員這些年來對於大聯盟的影響力，在克萊門提日出現更是難得。」