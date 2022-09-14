MLB／教士達比修有8局0失分好投 水手教頭讚：控制了比賽

教士今（14）日作客水手，兩隊都在爭奪外卡席次，教士最後靠著達比修有8局無失分的好投，以2:0拿下勝利。

達比修有在5年內僅遇過水手隊一次，賽前被認為此次先發有挑戰性，但達比修有用表現證明沒問題，今日主投8局投出7次三振，僅被敲出2安，沒有保送，完美壓制奪下本季第14勝。賽後水手總教練塞維斯（Scott Servais）稱讚達比修有「控制了比賽」。

教士在四局上，透由第五棒柯朗沃斯（Jake Cronenworth）的內野安打以及邁爾斯（Wil Myers）的二壘安打換回一分。九局上靠著皆安打加上失誤，用滾地球送回壘上跑者，再添一分，最後以2:0取得勝利。

國聯西區龍頭道奇已在今日封王，教士想進季後賽只能靠外卡名額，教士目前在國聯外卡排名第三，與緊追其後的釀酒人只有2場勝差，不過距離排名在前的費城人與勇士差距都不大，教士總教練梅爾文（Bob Melvin）表示「離球季結束還有20幾場比賽，要清楚自己的位置，越緊繃時每場比賽都要有更多競爭力。」

在美聯外卡部分，水手和光芒同樣以79勝62敗並列第二，與第一的藍鳥僅有0.5場勝差，金鶯則以5場勝差排名第四。