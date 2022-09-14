MLB／狄葛隆繼續悲情 ！ 優質先發後平百年紀錄還是沒贏

大都會今（14）日在主場迎戰小熊，大都會王牌狄葛隆（Jacob deGrom）6局失掉3分又繳出一場優質先發，目前連續39場先發失分都在3分以下，追平大聯盟108年來紀錄，可惜大都會打線熄火，終場以1:4不敵小熊。

狄葛隆今天主投6局送出10次三振，被敲出4支安打包含1支陽春砲，共失3分，吞下本季第2敗，即使是優質先發，但狄葛隆仍是對自己的表現不滿，賽後他表示：「今晚都是我的問題，我不應該失分，卻沒有做到。」

這場比賽狄葛隆達成連續39場先發失分都在3分以下，追平1913至1914年白襪投手史考特（Jim Scott）的紀錄，狄葛隆的紀錄於2019年球季開始計算，未來有機會繼續推高。

狄葛隆去年球季末因傷休息3個月，今年7月回歸，目前出賽8場拿下5勝2敗，防禦率僅有2.01，WHIP也只有0.57。