快訊

傳郭台銘被迫不參選2024 宣明智：沒聽說、不置評

女兒逼問「為何要嫁給許雅鈞？」 小S錄影現場崩潰了

MLB／狄葛隆繼續悲情 ！ 優質先發後平百年紀錄還是沒贏

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會先發投手狄葛隆（Jacob deGrom）優質先發仍不滿意。 美聯社
大都會先發投手狄葛隆（Jacob deGrom）優質先發仍不滿意。 美聯社

大都會今（14）日在主場迎戰小熊，大都會王牌狄葛隆（Jacob deGrom）6局失掉3分又繳出一場優質先發，目前連續39場先發失分都在3分以下，追平大聯盟108年來紀錄，可惜大都會打線熄火，終場以1:4不敵小熊。

狄葛隆今天主投6局送出10次三振，被敲出4支安打包含1支陽春砲，共失3分，吞下本季第2敗，即使是優質先發，但狄葛隆仍是對自己的表現不滿，賽後他表示：「今晚都是我的問題，我不應該失分，卻沒有做到。」

這場比賽狄葛隆達成連續39場先發失分都在3分以下，追平1913至1914年白襪投手史考特（Jim Scott）的紀錄，狄葛隆的紀錄於2019年球季開始計算，未來有機會繼續推高。

狄葛隆去年球季末因傷休息3個月，今年7月回歸，目前出賽8場拿下5勝2敗，防禦率僅有2.01，WHIP也只有0.57。

相關新聞

MLB／道奇10年內第9度分區封王 教頭：這是我們首要目標

今（14）日道奇作客響尾蛇主場，靠著當家王牌克蕭（Clayton Kershaw）7局無失分的好投，加上3支全壘打攻下全部分數，終場就以4:0完封對手，這場勝利讓道奇將魔術數字歸零，10年內第9度在國

MLB／賈吉單場雙響砲趕進度 61轟大紀錄只差4轟

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天在芬威球場轟出雙響砲，兩度幫助球隊追平，最終洋基隊在延長賽10局以7：6...

MLB／狄葛隆繼續悲情 ！ 優質先發後平百年紀錄還是沒贏

大都會今（14）日在主場迎戰小熊，大都會王牌狄葛隆（Jacob deGrom）6局失掉3分又繳出一場優質先發，目前連續39場先發失分都在3分以下，追平大聯盟108年來紀錄，可惜大都會打線熄火，終場以1

MLB／今日戰績表 克蕭7局無失分率道奇10年內9度國西封王

MLB今日戰績表 海盜 6:1 紅人 光芒 4:2 藍鳥 天使 1:3 守護者 太空人 6:3 老虎 費城人 2:1 馬林魚 海盜 1:0 紅人(雙重戰) 金鶯 4:3 國民 光芒 2

MLB／工具人也有獎 大聯盟今年新增「多重守位」金手套

大聯盟年度金手套獎皆由體育用品公司羅林斯（Rawlings）頒發，近日羅林斯宣布今年將增設獎項，讓國聯、美聯兩聯盟的「工具人」也有機會獲獎。 羅林斯日前發表聲明表示「本獎項旨在表彰具有出色防守能

MLB／楚奧特中斷連7場開轟 大谷翔平也繳白卷

天使隊楚奧特（Mike Trout）的連7場開轟在今天遭到守護者隊中斷，不僅他打擊熄火，包括大谷翔平在內，天使隊前5棒今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。