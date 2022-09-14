MLB／道奇10年內第9度分區封王 教頭：這是我們首要目標

今（14）日道奇作客響尾蛇主場，靠著當家王牌克蕭（Clayton Kershaw）7局無失分的好投，加上3支全壘打攻下全部分數，終場就以4:0完封對手，這場勝利讓道奇將魔術數字歸零，10年內第9度在國聯西區封王，要不是去年不敵巨人，就創下分區冠軍10連霸的壯舉。

道奇在二局上展開攻勢，一壘有人時，道奇賈羅（Joey Gallo）敲出一發中外野方向兩分全壘打，助隊先馳得點2:0領先；三局上弗里曼（Freddie Freeman）在2好3壞時，抓住一顆伸卡球，一棒將球扛出右外野大牆，為道奇再添一分。七局上孟西（Max Muncy）再補上一發右外野陽春砲，最後也順利守成以4:0收下勝利。

道奇當家王牌克蕭（Clayton Kershaw）7局無失分好投，帶領道奇10年內第9物在國聯西區封王。 美聯社

打者早早掃回分數，道奇先發投手克蕭也展現如常的壓制力，主投7局送出5次三振，被打出2支安打無失分，防禦率降至2.44，拿下本季第八勝。他季中曾因背部問題休息三週，復出後表現不俗，出賽3場，18局投球僅丟3分，還送出19次三振，總教練羅伯斯（Dave Roberts）認為這三周的休息剛好給這位老將一個調整的時間，預期他在例行賽結束前還會再出賽3至4場，為季後賽做準備。

值得一提的是道奇一度因聯盟鬧烏龍，提前慶祝拿到季後賽門票，不過很快用實力證明這只是數字遊戲，繼昨日正式晉級季後賽後，今日再將分區封王魔術數字歸零，近10季9度在國聯西區封王，賽後球員也相當開心激動，一如過去幾年紛紛到場上慶祝並拍照留念。

事實上如果不是去年屈居巨人之下，道奇就是10連霸的壯舉！顯然這件事仍讓他們耿耿於懷，教頭羅伯茲(Dave Roberts)就說：「我們不是分區衛冕冠軍，因此重返王座一直是我們的首要目標。」不過他還是表示「會帶著開心及驕傲，回歸接下來的賽事，10年9度封王仍是一項成就。」