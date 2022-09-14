MLB／今日戰績表 克蕭7局無失分率道奇10年內9度國西封王
MLB今日戰績表
海盜 6:1 紅人
光芒 4:2 藍鳥
天使 1:3 守護者
太空人 6:3 老虎
費城人 2:1 馬林魚
海盜 1:0 紅人(雙重戰)
金鶯 4:3 國民
光芒 2:7 藍鳥
洋基 7:6(10局) 紅襪
小熊 4:1 大都會
皇家 3:6 雙城
釀酒人 8:4 紅雀
運動家 7:8 遊騎兵
洛磯 2:4 白襪
教士 2:0 水手
道奇 4:0 響尾蛇
勇士 5:1 巨人
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:35 海盜 vs. 紅人
01:10 天使 vs. 守護者
01:10 太空人 vs. 老虎
02:10 洛磯 vs. 白襪
03:45 勇士 vs. 巨人
04:10 教士 vs. 水手
06:40 費城人 vs. 馬林魚
07:05 金鶯 vs. 國民
07:07 光芒 vs. 藍鳥
07:10 洋基 vs. 紅襪
07:10 小熊 vs. 大都會
07:40 皇家 vs. 雙城
07:45 釀酒人 vs. 紅雀
08:05 運動家 vs. 遊騎兵
09:40 道奇 vs. 響尾蛇
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