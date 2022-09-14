MLB／今日戰績表 克蕭7局無失分率道奇10年內9度國西封王

大聯盟新制「投球計時器」將在明年球季實施，規定投手投球間隔時間，以減少冗長賽事。此規定勢必影響部分投手投球節奏，其中「慢」出名的日籍強投達比修有卻表示不擔憂。 投球計時新制規定投手在壘上無人時須

2022-09-14 11:36