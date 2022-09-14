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MLB／今日戰績表 克蕭7局無失分率道奇10年內9度國西封王

聯合新聞網／ 整理
道奇靠著單場3轟以及克蕭7局無失分好投，以4：0完封響尾蛇奪勝，10年內第9次在國聯西區封王，唯一一次就是去年在例行賽戰績不敵巨人，否則就是10連霸！ 美聯社
道奇靠著單場3轟以及克蕭7局無失分好投，以4：0完封響尾蛇奪勝，10年內第9次在國聯西區封王，唯一一次就是去年在例行賽戰績不敵巨人，否則就是10連霸！ 美聯社

MLB今日戰績表

海盜 6:1 紅人

光芒 4:2 藍鳥

天使 1:3 守護者

太空人 6:3 老虎

費城人 2:1 馬林魚

海盜 1:0 紅人(雙重戰)

金鶯 4:3 國民

光芒 2:7 藍鳥

洋基 7:6(10局) 紅襪

小熊 4:1 大都會

皇家 3:6 雙城

釀酒人 8:4 紅雀

運動家 7:8 遊騎兵

洛磯 2:4 白襪

教士 2:0 水手

道奇 4:0 響尾

勇士 5:1 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:35 海盜 vs. 紅人

01:10 天使 vs. 守護者

01:10 太空人 vs. 老虎

02:10 洛磯 vs. 白襪

03:45 勇士 vs. 巨人

04:10 教士 vs. 水手

06:40 費城人 vs. 馬林魚

07:05 金鶯 vs. 國民

07:07 光芒 vs. 藍鳥

07:10 洋基 vs. 紅襪

07:10 小熊 vs. 大都會

07:40 皇家 vs. 雙城

07:45 釀酒人 vs. 紅雀

08:05 運動家 vs. 遊騎兵

09:40 道奇 vs. 響尾蛇

球隊戰績表

體育

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